EH Bildu se postula como "la auténtica fuerza transformadora" que "garantiza parar el bloque reaccionario"

Acto de inicio de campaña de EH Bildu en Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha dado inicio este jueves a la campaña electoral de cara al 29 de noviembre con un acto en el que se ha postulado como "la auténtica fuerza transformadora", la cual "garantiza parar el bloque reaccionario y avanzar en derechos".

Así lo ha manifestado la cabeza de lista al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, que ha intervenido junto al cabeza de lista al Senado por Navarra, Floren Aoiz, en un acto celebrado en Baluarte que ha contado con la asistencia de figuras como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, o la portavoz en el Parlamento foral y candidata a la Presidencia de Navarra, Laura Aznal, junto a otros cargos del partido.

"EH Bildu garantiza parar el bloque reaccionario y avanzar en derechos. Este 29 de noviembre, EH Bildu será la auténtica fuerza transformadora", ha afirmado Maiz, que ha añadido que "queremos seguir ahondando en derechos y formando una mayoría progresista que trabaje a favor de Navarra, a favor de su autogobierno y, en definitiva, de todas las personas que vivimos en nuestra tierra".

Según ha indicado, "hoy empezamos un camino que nos lleva al 29 de noviembre, ante unas elecciones que no serán una cita con las urnas al uso". "El próximo 29 de noviembre está en juego la esencia de la propia democracia. Está en juego responder a la amenaza que representa un gobierno en el Estado conformado por la derecha y la ultraderecha. El marco de estas elecciones es muy claro: o un gobierno que ponga en riesgo la esencia de los principios democráticos, o la conformación de una mayoría progresista que fortalezca los derechos de las personas y quiera responder a las demandas de la gente", ha apuntado.

Ha añadido Maiz que "en esta partida que se disputa el 29 de noviembre, EH Bildu tiene muy claro dónde va a estar: nosotras elegimos la democracia por encima de todo, y elegimos una democracia que genere confianza y quiera tender puentes hacia resolver las necesidades de la ciudadanía".

"Por ello, lo que ayer se gritó en las calles de Navarra, hoy lo hemos trasladado en hechos a Madrid, votando a favor de los dos decretos para ampliar el acceso a la vivienda. Casas para vivir, no para especular. Y protección indefinida frente al libre mercado. Esa es la garantía que ofrece EH Bildu, una mayoría progresista, más valiente y más ambiciosa", ha manifestado.

A su juicio, "el ejemplo más claro de que las cosas se pueden hacer de otra manera lo tenemos en Nafarroa". "Hace más de una década que la derecha no influye en las políticas públicas, y hemos sido un motor imprescindible de los pasos que ha dado Navarra a favor de la ciudadanía. Por eso, en estas elecciones el valor de todas las opciones no será el mismo, ni mucho menos. EH Bildu garantiza parar el bloque reaccionario y avanzar en derechos. Este 29 de noviembre, EH Bildu será la auténtica fuerza transformadora", ha comentado.

"Todo está por decidir", ha indicado, tras añadir que "la historia no está escrita, está por escribir, y nosotras la queremos escribir". "Haremos posible que así sea", ha concluido.

Por su parte, Floren Aoiz ha afirmado que "no estamos ante una simple disputa dentro del bipartidismo PP-PSOE". "La partida a la que nos enfrentamos es global, y va, ni más ni menos, que de la lucha entre la civilización y el horror, entre las libertades y los derechos, de un lado, y la motosierra de otro, entre la pluralidad y el autoritarismo, entre la vida y el negocio convertido en medida de todas las cosas", ha apuntado.

A su juicio, "es una partida que tenemos que ganar sí o sí, porque nos va mucho en ello". "Amenazan las conquistas sociales, las libertades y los derechos, el modelo de convivencia que estamos construyendo y, de modo especial, nuestro autogobierno. Las derechas tienen en la agenda la recentralización del Estado y sabemos muy bien qué significa eso para nuestro pueblo. La sombra de Gamazo se dibuja en el horizonte de la mano de estas derechas, por muy foralistas que quieran aparecer de modo hipócrita ocultando sus verdaderas intenciones. Por eso debemos cerrarles todas las puertas", ha dicho.

EH Bildu, ha dicho, "está creciendo". "Está creciendo porque ha hecho bien las cosas, porque hemos demostrado que servimos para defender los intereses de las mayorías sociales, porque actuamos con firmeza, sí, pero también sabiendo llegar a acuerdos, por difíciles que parezcan. EH Bildu hace posible lo que parecía imposible", ha manifestado.

Según ha añadido, "la alianza que tenemos para el Senado con Esquerra Republicana de Catalunya es una expresión de nuestra voluntad de sumar fuerzas en torno a objetivos comunes". "Así se construye, así se suma, así se crea ilusión y se alimenta la esperanza, probando que juntas y juntos somos más y más fuertes. Hemos defendido políticas progresistas y hemos defendido también la identidad y los derechos de Euskal Herria y Cataluña. Pero también de todos los demás pueblos y vamos a seguir haciéndolo en los próximos años", ha apuntado.

Ha remarcado Aoiz que "sabemos qué está en juego, sabemos qué tenemos enfrente". "Pero también sabemos que los pueblos están derrotando a los fascistas, que los pueblos están plantando cara y que se puede vencer a esa banda de la motosierra, como se ha hecho en Estados Unidos o, contra todo pronóstico, en Brasil, porque la historia no está escrita, la escribimos los pueblos", ha comentado.

Según ha subrayado, "queremos reivindicar la fortaleza de nuestra sociedad, que fue capaz de superar los oscuros años de gobiernos reaccionarios, tanto en Madrid como en Iruña, y supo también abrir un nuevo tiempo político". "Queremos reivindicar la fortaleza de una sociedad que ayer hizo huelga y salió a las calles para marcar el camino", ha manifestado.