EH Bildu propone que Erripagaña sea un nuevo barrio de Pamplona

Los alcaldes de Pamplona, Joseba Asiron; Burlada, Berta Arizkun; Huarte, Alfredo Arruiz; y la concejala de EH Bildu en el Valle de Egüés Ainara González, presentan la propuesta de EH Bildu para Erripagaña. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha planteado que Erripagaña pase a ser un barrio de Pamplona así como una serie de compensaciones temporales para los municipios afectados -Burlada, Huarte y Valle de Egüés- que "aminoren el impacto inicial en las cuentas públicas" debido a la pérdida territorial y de población.

La coalición abertzale llevará esta propuesta a los diferentes ayuntamientos afectados con el objetivo de crear mesas de trabajo en cada uno de los consistorios para incorporar propuestas y tratar de llegar a un acuerdo "con el mayor consenso posible". Estos acuerdos deberán ponerse en común y llegar a un "acuerdo global" con el apoyo del Gobierno de Navarra para habilitar los nuevos límites municipales por los que Erripagaña se integraría en Pamplona.

Así lo han presentado, este jueves en rueda de prensa, los alcaldes de Pamplona, Joseba Asiron; Burlada, Berta Arizkun; Huarte, Alfredo Arruiz, todos ellos de EH Bildu; y la concejala de la formación abertzale en el Valle de Egüés Ainara González. Asiron ha destacado que ésta "es la única propuesta sobre la mesa" y un "buen instrumento para empezar a trabajar", fruto de una "reflexión profunda" y buscando "el bienestar de la ciudadanía" y la "viabilidad" de los municipios afectados. Ha indicado, además, que una vez conseguido el acuerdo político "habrá que insertar en este proceso el de la participación" de la ciudadanía.

Asiron ha destacado que en el sondeo realizado entre la ciudadanía de Erripagaña "quedó muy claro que la mayoría de los vecinos están de acuerdo en que hay que tomar ya una decisión" porque la división del barrio en cuatro municipios "no tiene ningún sentido; los vecinos pertenecen ya y se sienten participes de un único barrio y, por tanto, esta situación no es la más adecuada para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía". Así, desde EH Bildu consideran que la "solución más viable es que todo el ámbito pase a formar parte como un único nuevo barrio de Pamplona y poder configurarse como un espacio de gestión único en el que todos sus habitantes compartan los mismos servicios y las mismas oportunidades".

Según la propuesta de la coalición abertzale, los tres municipios afectados -Burlada, Huarte y Egüés- recibirían una "compensación temporal" que "aminore el impacto" en sus cuentas públicas y que deberá hacerse viable mediante una habilitación legal. Además, el Ayuntamiento de Pamplona no hará reclamaciones económicas por los ingresos de carácter urbanístico obtenidos hasta el momento por estos tres ayuntamientos.

En el caso del Valle de Egüés y Huarte, las compensaciones económicas serán de tres años con una rebaja gradual de 100%, 75% y 50%, respectivamente, a partir de que se haga firme la habilitación legal. En el caso de Egüés será de 190.000 euros el primer año, 142.500 el segundo y 95.000 el tercer. Para Huarte serían 41.000 euros, 30.750 euros y 20.500 euros. En el caso de Burlada, la compensación sería 700.000 euros el primer año, 665.000 euros los siguientes cuatro años y, a partir de ahí, se pasaría al 75% (sexto año), el 50% (séptimo y octavo) y 25% de esos 665.000 euros (noveno y décimo año).

Asimismo, se plantea crear una "pasarela de personal", valorada en hasta 800.000 euros, para poder realizar "mejoras y modernización" de la plantilla del Ayuntamiento de Burlada durante los cuatro años siguientes a la implementación del acuerdo.

Pamplona asumiría todos los gastos por servicios propios como la seguridad ciudadana, el mantenimiento de zonas verdes o la limpieza viaria desde el momento en que se haga efectiva la alteración de los términos municipales. Mientras tanto, se compromete a construir, a su costa, el Civivox, la biblioteca y la unidad de barrio de los servicios sociales de Erripagaña. Burlada, por su parte, completará sus dotaciones de carácter deportivo -que podrá seguir usando el Burladés CF y sus escuelas deportivas- junto con el campo de fútbol y la cubierta de las pistas polideportivas.

Por su parte, la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, ha afirmado que esta propuesta se hace "en un momento en el que las cuentas económicas de Burlada están saneadas, lo que nos da la posibilidad de poder gestionar adecuadamente esta situación y nos va a permitir elaborar un plan estratégico propio para el futuro" que definirá "nuevas inversiones, mejorar los servicios municipales y mantener la situación económica". Para Arizkun, se trata de "una oportunidad para planificar la Burlada que queremos y una oportunidad para los vecinos de Erripagaña que mejorará sus necesidades y condiciones de vida".

La concejala de EH Bildu en el Valle de Egüés Ainara González ha considerado que esta propuesta es "una buena noticia" que llevará a los diferentes grupos políticos del consistorio y se ha mostrado convencida de que se llegará a un consenso porque "todos vemos necesaria una solución, también para nuestra parte de vecindario" en Erripagaña.

En cuanto a los "desacuerdos" con el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Asiron ha confiado en que "no va a haber ningún ayuntamiento que se va a quedar fuera", si bien ha remarcado que "este proceso que empezamos ahora es imparable".