EH Bildu votará en contra de los presupuestos de Pamplona y propone un acuerdo a la oposición para "sacar otras cuentas"

Publicado 18/12/2019 11:47:02 CET

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este miércoles que su grupo se opondrá al proyecto de presupuestos del gobierno municipal para 2020 así como a su propuesta de plantilla orgánica. Por otro lado, ha expresado su compromiso de llegar a acuerdos con las fuerzas de la oposición, PSN y Geroa Bai, para "sacar adelante otras cuentas, otras inversiones" que sean "sociales, inclusivas y que busquen el bienestar de la mayoría de la ciudadanía".

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con los concejales de su coalición Endika Alonso y Marian Aldaia, Asiron ha explicado que "a partir de mañana, y mediante acuerdos puntuales, podemos aprobar de manera plenaria otro tipo de inversiones que pongan en valor y saquen adelante proyectos interesantes para la ciudad".

La negativa de EH Bildu a las cuentas municipales se suma a las ya anunciadas por Geroa Bai y PSN, de manera que "la única alternativa que le queda al gobierno municipal es trabajar sobre los presupuestos prorrogados de 2019", que ya fueron prorrogados en 2018, ha señalado Asiron. El portavoz de EH Bildu ha afirmado que el proyecto de presupuestos de Navarra Suma es "irreal" y tiene un "carácter de improvisación" al no contar con propuestas ciudadanas.

Igualmente, ha señalado que son unas cuentas "carentes de ambición, puesto que implican un recorte de casi ocho millones de euros" respecto a los presupuestos de 2019; y que "desnudan a un equipo de gobierno sin propuestas, sin ideas y obligado a seguir la senda que otros le marcan".

El portavoz de la coalición en el Consistorio ha opinado que "sería una falta de responsabilidad" apoyar estos presupuestos porque, ha asegurado, los representantes de Navarra Suma "han demostrado hasta la saciedad que no saben gestionar y que lo único que saben hacer, y que se ha convertido en su obsesión, es revertir, destruir o desmontar todo aquello que hizo el Ayuntamiento del cambio".

A este respecto, ha criticado que "en estos seis meses, han dejado de ejecutar inversiones por valor de más de 4 millones de euros, más del 50% de lo que tenían que haber gastado". Frente a ello, ha reprochado que "han centrado sus energías" en renombrar de nuevo la Avenida del Ejército, en actuar "de manera unilateral y sin apoyos" en Pío XII, o "poniendo en marcha una ofensiva absurda en contra del euskera que les ha llevado a rebajar el papel de esta institución cargado contra un grupo de payasos".

Por otro lado, Joseba Asiron ha considerado que apoyar los presupuestos supondría "dar carta blanca a quien está demostrando día a día que no es capaz de llegar a acuerdos entre diferentes" y cuyas "incapacidades se cubren con la soberbia de querer imponer sus decisiones, a la brava, a la mayoría de la ciudadanía con nocturnidad, oscurantismo y alevosía".

En este sentido, ha censurado que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, "decidió ejercer un veto sobre EH Bildu y apartarnos de cualquier tipo de negociación". Algo que se entiende, ha afirmado, a que "anteponen su sectarismo a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía", y a que "si llegamos a un escenario de confrontación de nuestros diferentes proyectos, son conscientes de que saldrían mal parados".

Asiron ha remarcado que "nunca he vetado al señor Enrique Maya, ni cuando era alcalde ni ahora tampoco" porque "es el grupo mayoritario de esta corporación y, tanto ellos como la ciudadanía que tienen detrás, se merecen otro respeto". "No puedo tener el menosprecio a los votantes del tripartito de derechas de decirles que no voy a contar con vosotros, que es lo que sí está haciendo Maya respecto al 25% de la población que dio su apoyo a EH Bildu", ha subrayado.

Sin embargo, ha reconocido que "hay que ser realistas" ya que "si a la hora de negociar su presupuesto ni siquiera nos han intentado vender su presupuesto, creo que es bastante difícil pensar que ahora estuvieran dispuestos a buscar alternativas". "Si así fuera, yo me sentaría mañana mismo a hablar con Enrique Maya o con quien hiciera falta", ha añadido.

Por ello, EH Bildu ha expresado su compromiso de buscar acuerdos con las fuerzas de la oposición para "sacar adelante otras cuentas, otras inversiones, que sean sociales, inclusivas, que busquen el bienestar de la mayoría de la ciudadanía y que nos hagan recuperar la senda de convertirnos en una ciudad verde, igualitaria, feminista, participativa, comprometida en lo social y modélica en cuanto a la gestión".