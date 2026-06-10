El Ejecutivo foral adquiere los terrenos para el futuro Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra

Recreación del futuro Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha adquirido las parcelas de la primera fase del futuro Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias (CCSE) de la Comunidad foral. De la misma manera, ha adjudicado la redacción del proyecto de urbanización y la dirección facultativa de estas obras.

La superficie de las parcelas adquiridas, pertenecientes a los ayuntamientos de Aranguren y Valle de Egüés, suponen un total de 88.108 metros cuadrados. Para su adquisición se ha abonado un importe de casi 3 millones de euros (concretamente, 2.995.731,84 euros).

En cuanto al proyecto de urbanización, la empresa adjudicataria ha sido VS Proyectos Servicios y Urbanismo, a la que se ha encomendado la redacción de este proyecto y la dirección facultativa de la primera fase de estas obras.

Según explican desde el Ejecutivo foral, el proyecto de urbanización consiste en el diseño del vial de acceso al CCSE, su conexión con los sistemas generales, la definición de los movimientos de tierra necesarios para urbanizar la parcela, así como la proyección de las instalaciones requeridas para el funcionamiento, como puede ser la acometida eléctrica, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la acometida de gas y las telecomunicaciones.

El importe de esta adjudicación consiste en 189.659,27 euros IVA incluido, de los cuales 113.795,56 se han destinado a la redacción del proyecto y 75.863,71 euros para la dirección de obra.

El Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra es un proyecto con el que se pretende integrar las diferentes dependencias de la Dirección General de Interior relacionadas con el ámbito de la actividad pública de la seguridad, ahora dispersos en distintas localizaciones. El objetivo es "optimizar los recursos existentes para una gestión eficiente y eficaz de los mismos, a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía".

Este complejo se construirá en una superficie de 131.708,28 metros cuadrados y se ubicará en el paraje de Sankin de Mutilva, junto a la Ronda Este de Pamplona, de acuerdo a los Estudios previos realizados en 2023 por Vaillo+Irigaray Architects, que resultó ganador del concurso de ideas convocado para diseñarlo.

La primera fase prevé la construcción de las instalaciones precisas para la implantación de la Comisaría Central de Policía Foral, ubicada actualmente en Beloso Alto, y el nuevo Centro de Gestión de Tráfico, para después continuar con la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), el Helipuerto, la Dirección General de Interior, junto a sus servicios, y el parque central de Bomberos de Navarra.