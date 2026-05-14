ELA alerta sobre "un intento de aumentar la temporalidad en el sector del metal" en Navarra

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha advertido este jueves sobre "un intento de aumentar la temporalidad en el sector del metal" en Navarra, ya que "la patronal, influida por Volkswagen, pretende impulsar contratos temporales de hasta 12 meses con el apoyo de UGT y CCOO".

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, "la patronal del Metal de Navarra está impulsando una negociación urgente para ampliar hasta 12 meses la duración máxima de los contratos eventuales en el sector". ELA sostiene que "esta medida no responde a necesidades reales de producción, sino a las exigencias de Volkswagen", a la que acusa de "marcar la agenda de la patronal".

Según ELA, "el verdadero objetivo es aumentar la flexibilidad empresarial a costa de empeorar las condiciones laborales y consolidar un modelo basado en la temporalidad", y ha añadido que "las grandes empresas del metal ya han abusado durante años de la contratación temporal mientras obtenían importantes beneficios".

ELA critica a UGT y CCOO "por participar en esta negociación, respaldando una estrategia que favorece los intereses de las grandes empresas y contribuyendo a extender la precariedad laboral".

El sindicato ha afirmado que no participará en una negociación que considera "diseñada para beneficiar a Volkswagen y a la gran patronal navarra a costa de las personas trabajadoras". "Esta negociación se impulsa antes de abordar el convenio del metal previsto para 2027. Así, la patronal pretende fragmentar la negociación para priorizar medidas de mayor flexibilidad empresarial. ELA defiende un modelo basado en empleo estable y de calidad, reducción de la temporalidad, límites a la subcontratación, mejora salarial, recuperación del poder adquisitivo, reducción de jornada, mejores medidas de conciliación y mayor control sindical sobre la contratación", han apuntado.

Además, el sindicato advierte de que se opondrá "a cualquier intento de precarizar el sector" y asegura que no permitirá que "el futuro del convenio del metal se escriba desde las oficinas de una multinacional".