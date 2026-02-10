ELA exige al Gobierno foral que haga "cumplir la ley" a VW Navarra en materia de contratación y "no mire para otro lado"

Rueda de prensa del sindicato ELA sobre la situación de Volkswagen Navarra - EUROPA PRESS

El sindicato ELA ha exigido al Gobierno foral que haga "cumplir la ley" a Volkswagen Navarra en materia de contrataciones y que "no mire para otro lado", ya que, a su juicio, actualmente está manteniendo un "silencio cómplice" respecto al "sistema fraudulento" y los "chantajes" de la dirección junto a UGT y CCOO.

Así lo han manifestado este martes en una rueda de prensa el coordinador del sindicato en Navarra, Imanol Pascual, el secretario general de la Federación de Industria, Unai Martínez, e Igor Peñalver (ELA-VW).

Según ha explicado Pascual, una resolución de la Inspección de Trabajo y una sentencia del juzgado de lo social "constatan que hay un sistema fraudulento de contratación de trabajadores eventuales" en la empresa.

En concreto, tras una denuncia de ELA, la Inspección de Trabajo "detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos". Y también, "a raíz de una demanda de ELA a la que se sumaron LAB y CGT, el Juzgado de lo Social ha establecido que el abono de las pagas variables discrimina a las personas que están de baja médica".

"Especialmente vergonzosa es la actitud de UGT y CCOO en el juicio, que se alinearon totalmente con el posicionamiento de la empresa. Y llama la atención porque este mismo sistema, Volkswagen quiso implantarlo en Seat Martorell y contó con la oposición de UGT y CCOO por entender que era un sistema discriminatorio", ha apuntado.

A su juicio, se ha "destapado una situación irregular y fraudulenta" en VW Navarra y "por contra, lo que nos estamos encontrando es que en ese alineamiento que hay de intereses entre UGT, CCOO y Volkswagen, lo que están haciendo es tratar de chantajear y tratar de responsabilizar al sindicato ELA como los culpables de la situación".

En este sentido, ha reivindicado que "los únicos responsables de esta situación de incertidumbre que se ha generado en la planta son aquellas organizaciones que apostaron por acordar con la empresa un sistema fraudulento y contrario a la ley". "Aquí hay un interés común por UGT, CCOO y la dirección de Volkswagen", ha manifestado, tras añadir que VW "lo que busca es optimizar beneficios a costa de la precariedad, y eso quiere hacerlo garantizando paz social".

"Y para eso, lo que hace es buscar el acompañamiento de UGT y CCOO, que mantienen ese interés por seguir controlando el sistema de contratación que hay dentro de la empresa más grande de Navarra", ha remarcado.

En este contexto, Pascual ha criticado "el silencio cómplice del Gobierno de Navarra" en una situación en la que "hay un sindicato que ha velado por el cumplimiento de la legalidad y que han conseguido destapar prácticas fraudulentas y prácticas ilegales" y está sufriendo "una persecución dentro de Volkswagen, algo que el Gobierno de Navarra no tendría que permitir".

"Y más, teniendo en cuenta los beneficios que sigue obteniendo Volkswagen, en los dos últimos años más de 160 millones de euros, y sobre todo teniendo en cuenta que el propio Gobierno de Navarra otorga financiación y ayudas públicas multimillonarias a Volkswagen", ha añadido.

Por su parte, Unai Martínez ha mostrado su "indignación" ante el hecho de que "tenemos una dirección que traslada que la ley no entra en las puertas de Volkswagen" y además "que haya dos sindicatos que estén apoyando a la dirección" e "invitando a que no se cumpla la legalidad". "Nos parece absolutamente grave", ha indicado.

A su juicio, "nos estamos jugando que se normalice el fraude en la contratación", y además "todo esto está ocurriendo ante el silencio del Gobierno de Navarra". En este sentido, ha criticado que "la principal empresa industrial" de la Comunidad foral "casi abiertamente está mostrando su falta de disposición a cumplir" lo que la Inspección de Trabajo y los jueves determinan.

De esta forma, "está en juego" el hecho de que "haya empresas de primera y de segunda", y que "las que más ganan" puedan "hacer con los trabajadores lo que quieran". "Basta de impunidad, hay que cumplir la legalidad, qué menos, y a partir de ahí, de manera inmediata, que se hagan los 93 contratos indefinidos, que se cumpla lo que determina el Juzgado de lo social, que se aplique el contrato de relevo tal y como se debe de aplicar", ha reivindicado.

Desde el sindicato han criticado que la política de contratación de VW "premia la afiliación a determinados sindicatos, a cambio de que esos mismos sindicatos garanticen a la empresa paz social y sumisión absoluta a sus planteamientos". Por todo ello, ELA considera "indispensable" la presencia de secciones sindicales "cuyo trabajo honesto y valiente ponga freno a los abusos empresariales, que cuentan con la complicidad evidente de UGT y CCOO".