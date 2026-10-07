ELA lanza una campaña para que se reduzca a 32 horas la jornada semanal en la Administración pública de Navarra

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha lanzado una campaña para reclamar la implantación de la jornada semanal de 32 horas en la Administración pública de Navarra, considerando que tras más de 25 años sin una rebaja en este sector, "ha llegado la hora de impulsar una nueva reducción".

ELA ha afirmado que "la reducción de jornada semanal es una medida que beneficiaría tanto a la plantilla como a toda la sociedad, dado que el bienestar del personal mejoraría la calidad de los servicios públicos". "En adición, la reducción de jornada tiene un impacto positivo en los riesgos psicosociales, reduce el estrés y la ansiedad, por lo que mejora la salud mental. Además, reducir la jornada es una medida feminista: combate la brecha de cuidados, a la vez que reduce la brecha salarial y de pensiones. Asimismo, fomenta un modelo social más corresponsable entre hombres y mujeres", ha defendido la organización sindical.

ELA ha incidido en que "Navarra tiene la capacidad legislativa para regular la jornada de su plantilla del sector público". "Actualmente las 1.592 horas anuales (y las especificidades del trabajo a turnos) vienen recogidas en una ley foral, es decir, en una ley navarra. El Estado no marca una jornada mínima, sino que hay una habilitación expresa a que 'cada Administración pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".

El sindicato ha afirmado así que "en este caso el Gobierno de Navarra no podría utilizar el comodín que tanto ha utilizado cuando ELA le ha instado a mejorar los servicios públicos, consistente en declararse incapaz para negociar debido a los límites marcados por el Estado". "La jornada es competencia de Navarra y reducirla supone un ejercicio de autogobierno a favor de los servicios públicos. Se trata de una medida que afectaría a 40.000 trabajadores y que tendría un impacto positivo en toda la sociedad, dado que mejorarían los servicios públicos", ha señalado.

Según ELA, "el Gobierno de Navarra puede y debe reducir la jornada de los y las empleadas públicas de Navarra". A tal fin, el sindicato está recabando adhesiones de trabajadores que apoyen esta modificación. Desde el sindicato llevan ya un par de semanas con la recogida de firmas. "Son ya cientos de firmas, y en las próximas semanas iremos de centro en centro para recabar el apoyo de las plantillas. La iniciativa se llevará a todos los ámbitos de la Administración foral y también a las administraciones locales", ha explicado.

La organización sindical ha destacado que "el objetivo es presionar a los grupos parlamentarios para que integren esta reivindicación en sus agendas". "La negociación de los Presupuestos se dará ahora y ahí cabe recoger la jornada de 32 horas, porque cambiar la ley foral depende de las mayorías del Parlamento", ha indicado.

ELA ha señalado que, "para defender esta reivindicación, por supuesto habrá movilizaciones". Entretanto, el sindicato acudirá a los centros de trabajo con la idea de "lograr el máximo número firmas de adhesión".