Emotivo minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos

Minuto de silencio en el Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha guardado este jueves, al inicio del pleno, un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar, un minuto de silencio que ha contado con la presencia del jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta.

El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, han salido a recibir, antes de comenzar la sesión plenaria, a los representantes del cuerpo policial autonómico que han acudido a la Cámara, en un día en el que los mandos y agentes de la Policía Foral están recibiendo el cariño y pésame tanto de los representantes parlamentarios como de ciudadanos de a pie.

En concreto, han participado en el minuto de silencio junto a Iván Ortueta, Ángel Fernández, comisario principal y jefe del área de Seguridad Ciudadana; Miguel Ángel Vicente, comisario y jefe de la División de Prevención y Atención Ciudadana, y Pablo Bailo, comisario y jefe de la Comisaría de Tafalla. También, miembros de la Unidad de Intervención de la Policía Foral y agentes del cuerpo.

Al inicio del pleno, el presidente de la Cámara ha leído, en euskera y castellano, la declaración institucional aprobada a primera hora de la mañana en la Junta de Portavoces, un texto en el que se manifiesta el "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de cinco miembros de la Policía Foral en el accidente de tráfico.

El Parlamento de Navarra traslada, a través de esta declaración, su "más sentido pésame y cariño" a los familiares, amistades, así como a toda la plantilla de la Policía Foral. "Sin duda, hoy es un día triste para la Policía Foral y para toda Navarra", dice el texto, que muestra "el reconocimiento, respeto y gratitud a los cinco servidores públicos fallecidos por su compromiso y vocación de servicio".

Además, la Cámara se suma a los actos institucionales organizados por Gobierno de Navarra y Policía Foral de despedida a los cinco policías forales fallecidos.

Seguidamente, parlamentarios, miembros del Gobierno -sin presencia de la presidenta María Chivite, quien no ha podido acudir por encontrarse en un encuentro en Volkswagen Navarra-, así como los representantes de la Policía Foral han guardado un emotivo minuto de silencio, que ha finalizado con un cálido aplauso dirigido al cuerpo policial autonómico.