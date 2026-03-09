Una empresa china estudia una posible inversión a corto plazo en almacenamiento energético en Navarra

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Navarra, María Chivite, se han reunido este lunes en el complejo de La Moncloa, en Madrid, con el CEO y fundador de Hithium Energy Storage Technology, Jeff Wu, para abordar los planes de inversión del fabricante chino de baterías.

Según ha trasladado Wu, la compañía está estudiando una inversión a corto plazo para el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético en Navarra. La empresa está especializada en el ámbito de las baterías y de los sistemas de almacenamiento de energía estacionario (BESS).

Al encuentro han asistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, y el consejero de Industria del Gobierno navarro, Mikel Irujo.

Durante la reunión, el CEO de Hithium ha trasladado el interés de la empresa por España, mientras que Sánchez ha valorado la previsión de esta inversión en Navarra en el marco de las buenas relaciones comerciales y económicas entre China y España constatadas en el último viaje del presidente del Gobierno al país asiático el pasado mes de abril, según ha informado el Gobierno de España en una nota.

El jefe del Ejecutivo ha expuesto además la agenda verde que está implementando España y ha puesto en valor la colaboración público-privada, así como la cooperación con universidades y centros de investigación nacionales.

El proyecto que planea la empresa china se alinea con la apuesta del Gobierno en los últimos años por la transición energética y el fortalecimiento del ecosistema de la cadena de valor del almacenamiento, con el objetivo de convertir España en un hub europeo de energía limpia gracias a sus recursos solares y eólicos, la infraestructura de red y un creciente tejido industrial. Esta estrategia ha permitido que actualmente la mayor parte de la electricidad generada en España proceda de fuentes renovables y que el precio de la energía se sitúe aproximadamente un 20% por debajo de la media europea, según ha destacado el Gobierno de España.

El encuentro se enmarca en las conversaciones que desde hace meses mantienen el Gobierno central, el Ejecutivo foral y la compañía, en un contexto en el que el último Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como objetivo ampliar la capacidad de almacenamiento para 2030 con el fin de integrar mayores niveles de generación renovable en el sistema eléctrico. En concreto, el plan contempla el despliegue de unos 22 gigavatios de capacidad de almacenamiento en este periodo.