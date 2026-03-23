Las empresas navarras en Alimentaria crecen hasta alcanzar el medio centenar

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, junto con la delegación navarra en la feria Alimentaria que se celebra en Barcelona. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presencia de Navarra en la feria Alimentaria 2026, que se celebra desde este lunes en Barcelona, ha crecido hasta alcanzar medio centenar de empresas del sector agroalimentario, de las cuales 19 exponen con el stand agrupado bajo el sello de Reyno Gourmet.

El número de firmas navarras que acuden a esta edición del salón Alimentaria -un 25% más que hace dos años- es "una muestra de la fortaleza exportadora con la que cuenta actualmente el sector agroalimentario foral a través de nuevas propuestas, productos de alta calidad y una amplia diversidad que refleja su potencial competitivo", ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Alimentaria, que se celebra de forma bienal en la Fira de Barcelona y que en esta edición cumple su 50º aniversario, es la principal cita del sector de la industria alimentaria y la gastronomía en España y cuenta, además, con proyección europea e internacional. Los siete pabellones abiertos en esta edición de 2026 reunirán, hasta el jueves, a más de 3.000 empresas, aproximadamente una tercera parte de las cuales procede de 70 países.

La delegación navarra en Alimentaria ha estado encabezada en el acto inaugural de la feria por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, quien ha destacado "la gran capacidad exportadora que caracteriza al sector agroalimentario de la Comunidad foral, habiendo arrojado el pasado año un crecimiento del 6,3% en ventas en el exterior, el doble de la media que registran otros sectores, y la altísima calidad de producto alimentario que estamos ofreciendo en los mercados interior e internacional".

El consejero Aierdi, que ha estado acompañado de la directora gerente de INTIA-Reyno Gourmet, Natalia Bellostas, ha señalado que "el agro representa el 6,5% del PIB en la economía navarra, medio punto por encima incluso que la automoción, pero además somos una comunidad eminentemente exportadora, ya que vendemos el doble de productos agroalimentarios de los que importamos, y por ello resulta tan importante la participación en escaparates profesionales como este, que permiten a nuestras empresas cerrar acuerdos y explorar nuevos mercados, más aún en un contexto de incertidumbre geopolítica como la que atravesamos".

Aierdi y Bellostas han participado este lunes en la inauguración de la feria y, posteriormente, han visitado los expositores de las empresas navarras, donde han comprobado la "diversidad y solidez" de sus alimentos y han compartido con sus responsables reflexiones y estrategias para la proyección del producto navarro.

En ese sentido, el consejero ha subrayado "la capacidad del sector agroalimentario navarro para competir en mercados nacionales e internacionales, reforzando su posicionamiento estratégico y su reconocimiento como territorio de referencia en alimentos diferenciados y de calidad" y ha citado algunos puntos positivos que presenta Navarra como "la fuerte alianza existente entre productores locales y nuestro propio tejido de la industria agroalimentaria, el trabajo por desarrollar modelos de producción agrícola y ganadera sostenibles o la apuesta el sector como palanca para un mundo rural vivo y activo".

"Cabe destacar que el sector agroalimentario navarro despliega un tejido productivo de más de 1.200 empresas, cuyos centros de decisión, a diferencia de otras multinacionales, están arraigados a Navarra, que emplean a cerca de 30.000 personas, entre agricultores a título principal y trabajadores de la industria agroalimentaria", ha apuntado Aierdi.

El stand institucional agrupado de Intia-Reyno Gourmet acoge a una veintena de empresas navarras, entre las que se encuentran Harivena, aceites Artajo, Antonio Anaut, ANKO conservas artesanas, Ekolo, Camporel, conservas El Navarrico, Grupo Pirinea, conservas Dantza, conservas Ría, Pedro Luis, Trevijano, Postres Ulzama, conservas J. Vela, Galipienzo, Martiko, Almameat, Dorrea y Goshua.

Según ha señalado Natalia Bellostas, "el stand agrupado de Navarra es ya un referente de calidad y territorio en esta feria". "Las empresas que nos acompañan son las mejores embajadoras del compromiso de nuestra Comunidad con el futuro del sector primario y de los entornos rurales que lo sustentan", ha señalado.

Además, la representación de Navarra se amplía con otra treintena de empresas que acuden con sus propios espacios expositivos, entre ellas compañías como el grupo Apex, Conservas Medrano, Congelados de Navarra, Aceites Sandua, Cárnicas Iruña, Cárnicas Galar, grupo Uvesa, Aceites Urzante, Aceitunas y Encurtidos Artesanos de Navarra, Quesos La Vasco Navarra, Agotzaina, Conservas Jorge Bujanda, Conservera MCA, Urtech Water o Global Food Link.

Asimismo, un grupo de empresas de alimentos ecológicos acuden de la mano del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) como Ferment Art, Viñedos y Bodegas Alconde y Panadería Arrasate; así como también un grupo de firmas innovadoras impulsadas por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), entre las que se encuentran AllBioTech, Bgourmet Cozy Taste, Bread Free, Fruit&Food Products, Genbioma, Navarre Spirits, Nucaps, Nulab, Ingredalia y Uraphex.

El consejero Aierdi ha destacado, en contacto con estas empresas, que "resulta fundamental fortalecer las alianzas entre productores locales y la industria y mantener engrasada esta cadena de valor combinando elementos como la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social, el desarrollo local, la dinamización rural o el relevo generacional".

La presencia de Navarra se refuerza además con una programación gastronómica propia. A lo largo de los cuatro días de feria, el área institucional de Intia-Reyno Gourmet acogerá diferentes showcookings que permiten ensalzar los productos y elaboraciones del territorio. Las demostraciones culinarias se desarrollarán cada jornada con la participación de distintas empresas navarras, desde pescados y lácteos hasta conservas vegetales, pasando por productos ecológicos, platos preparados y figuras de calidad como el Idiazabal o Roncal.