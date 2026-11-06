Encuentros con escritoras, clubes de lectura en escena y talleres, en el XIV Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra

Cartel completo de la XIV edición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entre el 14 y el 21 de noviembre tendrá lugar el XIV Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra / Nafarroako XIV. Irakurle Kluben Topaketa, con una programación que incluye encuentros con escritoras, clubes de lectura en escena y talleres de lectura y escritura en castellano y en euskera.

Las actividades comenzarán el sábado 14 de noviembre en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca de Navarra. En esta jornada de encuentro de los clubes de lectura en euskera de Navarra, se celebra un acto con la escritora Karmele Jaio, que conversará con Mª José Olaziregi sobre la literatura de la autora. A continuación, se reúne un 'club de lectura en escena' que recrea un debate para comentar el título 'Maitasun kapitala' de Karmele Jaio, con la presencia de coordinadores y miembros de clubes.

La segunda jornada de Encuentro, esta vez para reunir a los clubes de lectura en castellano, se celebrará el sábado 21 de noviembre, en el Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música. Participará la escritora Sara Barquinero, quien conversará sobre creación literaria y la nueva generación de jóvenes escritoras con Iosune de Goñi, filósofa, escritora y traductora. En el segundo acto, coordinadores y miembros de clubes de lectura comentarán sus impresiones sobre el título 'La chica más lista que conozco' en un 'club de lectura en escena' con la propia Barquinero. La jornada se cerrará con un aperitivo en la Biblioteca de Navarra, edificio contiguo a la Ciudad de la Música.

El viernes 20 de noviembre se celebrarán, además, dos talleres prácticos en la Biblioteca de Navarra. Este año están impartidos por Hasier Larretxea, que propone dinámicas de lectura y escritura para explorar el yo personal, en castellano y en euskera. A las 16 se iniciará el taller en castellano 'Cartografías interiores: lectura y dinámicas de escritura para explorar la memoria, el silencio y lo cotidiano' y a las 18.30 el taller en euskera 'Barne kartografiak: memoria, isiltasuna eta egunerokotasuna aztertzeko irakurketa eta idazketa-dinamikak'.

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a toda la ciudadanía, con inscripción previa. La inscripción puede hacerse hasta el 18 de noviembre en este formulario en línea. Se puede solicitar ayuda con el formulario en las bibliotecas públicas de Navarra.