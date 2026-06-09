Los Encuentros de Pamplona 2026 ofrecerán del 2 al 12 de octubre un programa "crítico frente a la deriva totalitaria"

Presentación de la tercera edición de la Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento Encuentros de Pamplona-Iruñeko Topaketak 2026 - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento Encuentros de Pamplona-Iruñeko Topaketak, que se celebrará del 2 al 12 de octubre en la capital navarra, ofrecerá un programa "crítico frente a la deriva totalitaria" y apelará a "la capacidad de diálogo y asombro que todavía posee la cultura".

En la presentación han participado, entre otros, el director de los Encuentros, Ramón Andrés, y la periodista cultural Berta Ares, subdirectora, la presidenta de Navarra, María Chivite y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola.

La propuesta se articula en torno a once itinerarios, con participantes procedentes de Alemania, Suecia, Francia, Italia, Rusia, Suiza, Rumanía, Reino Unido, México, Azerbaiyán, China, India, Argentina, Estados Unidos, y la diáspora palestina.

Ramón Andrés ha comentado que "el programa se articula desde una crítica a la ideología neocapitalista que desplaza sistemáticamente al ser humano, para reducirlo y sustituirlo por las herramientas tecnológicas". "Este es el principal cometido de los Encuentros, una contestación al avance totalitario de un mundo cuarteado por las ya crónicas injusticias", ha indicado.

Por su parte, Chivite ha afirmado que "vivimos en tiempos de incertidumbre, con guerras en suelo europeo, amenaza de aniquilación y genocidios transmitidos en directo, derechos humanos recortados o ignorados". "Y mientras eso sucede, nos inunda una marea de información interesada que nos confunde deliberadamente", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que "la cultura no es un refugio para mirar hacia otro lado", sino una "herramienta poderosa que tenemos para mirar de frente, nombrar lo que está pasando, para no dejarnos anestesiar por el ruido, para construir juntos el criterio que nos permita distinguir la verdad de la manipulación, la justicia del abuso, la paz de la resignación".

La inauguración tendrá lugar el 2 de octubre por la tarde, con una intervención de las medievalistas Victoria Cirlot y Blanca Garí en torno a las obras y el pensamiento de dos precursoras del feminismo, Hildegarda de Bingen y Margarita Porete. Este acto concluirá con un concierto a cargo de la Capella de Ministrers dirigida por Carles Magraner.

Desde los primeros días de la Bienal se mostrarán al público tres instalaciones artísticas en la Ciudadela: Web, de Mona Hatoum (edificio Horno), y Fontana nº 93, de Susana Solano (Sala de Armas), ambas cedidas por la Colección de Arte Contemporáneo Fundación 'la Caixa'; así como '¿Is the museum a battlefield?', de Hito Steyerl (edificio Polvorín), obra cedida por el Museo Reina Sofía.

Por otra parte, Perejaume, artista invitado a realizar el cartel de esta edición, llevará a cabo una intervención artística en el vestíbulo del edificio Baluarte, además de la instalación de una pieza en el Museo de Navarra. Un año más, la plaza de Baluarte volverá a transformarse con la instalación propuesta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

LOS ITINERARIOS

'Caminos de otro hacer', el itinerario que inaugura la Bienal, contará con la participación de la filósofa Chiara Bottici sobre "el poder de la narración dentro de la construcción de la condición de género". Asimismo, integra el programa la filósofa y bailarina Marie Bardet.

El itinerario dedicado a la inteligencia artificial se organiza en torno a un diálogo entre el científico Juan Ignacio Cirac y el filósofo Daniel Innerarity, y a una entrevista al pensador Yuk Hui.

Otro de los itinerarios, destinado al imperialismo, se desarrolla con la participación del historiador del fascismo Emilio Gentile; la de la politóloga Natascha Strobl, analista del resurgimiento de la extrema derecha; y la historiadora y activista Irina Scherbakowa.

El destinado a la reflexión sobre la democracia y su opuesto, el nihilismo, contará con la participación de pensadores como Ray Brassier, Barbara Stiegler, y la filóloga y filósofa arendtiana Barbara Cassin. Se completará con un acto en torno a la democracia y el teatro con la galardonada dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 y Premio Max a la autoría teatral de 2026.

En cuanto al itinerario 'Por qué nos hemos construido así', contará con la participación de los filósofos Thomas Macho y Víctor Gómez Pin. Por su parte, el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Stanford, Robert N. Proctor, impartirá una conferencia sobre "la construcción de la ignorancia y las estrategias perversas del poder".

Otro trayecto lo constituye 'Cuánto nos queda de mundo', en el que tendrá lugar una conferencia a cargo de la física Sonia Contera, y un diálogo entre dos conservadores de la biodiversidad dedicados a la protección de la fauna: María Sánchez y Luis Arranz.

TRES PILARES DE LOS ENCUENTROS: LITERATURA, CINE Y MÚSICA

Tres itinerarios fundamentales de cada bienal son los dedicados a la literatura, el cine y la música. El primero, contará este año con la presencia de escritores como Mircea Cartarescu, Adanía Shibli, Marion Poschmann, a los que secundará la poesía de María Negroni, Fermín Herrero, Antoni Clapés, Miren Agur Meabe y Aitana Monzón.

El apartado destinado al cine convoca a los cineastas Víctor Erice, José Luis Guerin y Angela Schanelec, además de proyecciones de cine y de un taller de la cineasta Mercedes Álvarez.

En cuanto a música y sonoridad, el itinerario 'Las voces que fuimos' invitará a pensar la voz desde un punto de vista antropológico. Intervendrá el musicólogo Björn Schmelzer, que asimismo dirigirá el concierto con el conjunto Graindelavoix.

También habrá una actuación de experimentación vocal a cargo de Isabelle Duthoit (Sala de Armas), a lo que se suman los paseos sonoros ofrecidos por Beñat Achiary y Xabier Erkizia y un taller de la soprano Raquel Andueza. Otra actividad musical del programa es el concierto de Alim Qasimov (Teatro Gayarre).

En cuanto a compositores de música contemporánea clásica, esta edición contará con nombres como Unsuk Chin, en diálogo con el maestro internacional Ramon Lazkano. Otros dos compositores mantendrán un diálogo sobre la esencia de la música contemporánea, Beat Furrer y Mauricio Sotelo. Asimismo, se ofrecerá un concierto de música de cámara con obras de estos cuatro artistas.

Como clausura se interpretará un concierto dedicado a Pier Paolo Pasolini, basado en su obra Petróleo. El concierto, con música de Carlos Castellarnau, cuenta con una proyección de imágenes. La obra está dirigida por Asier Puga, al frente del Grupo Enigma. El itinerario de la música se completará con Naturale, propuesta de la violista navarra Isabel Villanueva junto a Conrado Moya y Héctor Varela.

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Y DANZA

El auditorio principal de Baluarte acogerá 'aSH', la danza de la bailarina de India Shantala Shivalingappa, y la actuación de TAO Dance Theater, compañía de danza contemporánea procedente de China. Por su parte, el Teatro Gayarre acogerá 'Tierras raras', de la compañía La Phármaco.

Las artes escénicas también tomarán el espacio público con la liturgia espiritual de los Voladores de Papantla. Asimismo, la compañía de teatro Kamchàtka desarrollará su creación Fugit (Premio Max al mejor espectáculo de calle 2025) en el barrio de la Rochapea.

También habrá voces como las de Xavier Mas de Xaxàs, Andrea Aguilar, Xavier Nueno, Eduardo Sáenz de Cabezón, Lisa Tan, Xavier Montoliu, Vanessa Vargas, Alberto Ruiz de Samaniego, Olga Merino, Carlos Velilla, Cecilia Dreymüller, Hedoi Etxarte y Laura Chivite, entre otros nombres del mundo de la cultura.

Las invitaciones para el conjunto de actividades gratuitas estarán disponibles para el público desde el 7 de septiembre, y partir del 9 de junio podrán comenzar a adquirirse las entradas de pago.