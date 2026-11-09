Entidades locales navarras lanzan el 25N la campaña 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas', centrada en las mujeres mayores

Presentación de la campaña - FNMC-GORKA BEUNZA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entidades locales y territoriales de Navarra han lanzado la campaña 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas'/'Ez ahaztuak, ezta ikusezinak ere', con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

El objetivo es "condenar todas las formas de violencia machista que se ejercen contra las mujeres" y "reivindicar, una vez más, un mundo sin violencias, en el que mujeres y niñas, independientemente de su edad, puedan vivir con libertad y plena garantía de derechos".

Este año la campaña pone el foco en "una realidad socialmente invisibilizada, como es la violencia machista que sufren las mujeres mayores". El "carácter estructural de la violencia contra las mujeres se basa en las desigualdades sociales de género y se manifiesta en forma de violencia física, psicológica, social, sexual y económica".

En el caso de las mujeres mayores, "además, esta violencia se extiende durante un periodo particularmente largo, incluso décadas". Según el Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, "el 40% de las mujeres sufre violencia durante más de 40 años y el 27% entre 20 y 30 años".

Bajo el lema 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas', se busca "subrayar que la violencia machista también afecta a las mujeres mayores y que esta violencia puede tener características concretas".

La violencia "está presente en todas las etapas de la vida, pudiendo intensificarse en etapas avanzadas y ante situaciones de dependencia", y " en ningún caso debe considerarse una cuestión privada, propia de otra generación o que haya que soportarse en relaciones de larga duración".

Esta campaña está promovida por las 29 entidades locales y territoriales de Navarra con técnica de igualdad y cuenta con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

A la misma se han adherido más de 130 entidades locales y territoriales que se comprometen a "visibilizar la violencia machista contra las mujeres mayores como una realidad específica que debe ser reconocida, prevenida y atendida desde las políticas públicas".

También apuestan por "combatir la normalización de la violencia y los estereotipos edadistas y machistas que invisibilizan las experiencias de las mujeres mayores o cuestionan su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas".

Asimismo, se acuerda "mejorar la detección y prevención, reforzando la formación y sensibilización de profesionales de los ámbitos de servicios sociales, salud, policía, justicia, igualdad y otros espacios de atención a las mujeres mayores".

En cuarto lugar, se apuesta por "garantizar el acceso a recursos y servicios de atención y protección, atendiendo a la diversidad territorial y adaptándolos a las diferentes situaciones de autonomía, dependencia, discapacidad, aislamiento social o brecha digital".

Igualmente, se acuerda "fortalecer las redes comunitarias y de apoyo, implicando a familias, asociaciones, centros de personas mayores, profesionales y ciudadanía en la detección, sensibilización y prevención de las violencias machistas".

Se apuesta asimismo por "escuchar y dar voz a las mujeres mayores, incorporando sus experiencias, necesidades y propuestas al diseño de las políticas públicas, teniendo en cuenta la interseccionalidad y evitando respuestas paternalistas que las sitúen únicamente como víctimas".

Por último, se acuerda "seguir impulsando políticas públicas feministas, integrales y coordinadas que garanticen a todas las mujeres, en todas las etapas de su vida, el derecho a vivir libres de violencia machista".

El diseño de la campaña corre a cargo de la empresa Kalaka, "cuyo eje principal de trabajo es la comunicación y la igualdad".