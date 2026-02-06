Entrecanales no acudirá el lunes a la comisión de investigación del Parlamento y Acciona enviará de nuevo a un directivo

Archivo - El CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no acudirá este lunes a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas como tampoco hiciera el pasado 20 de enero. La empresa dice que cumplirá con su obligación de comparecer con la presencia de un directivo designado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Entrecanales está llamado a comparecer este lunes en la citada comisión de investigación después de que el pasado 20 de enero no acudiera a la cita que tenía con este foro parlamentario al ser el presidente de la empresa adjudicataria, en UTE, de las obras de duplicación de los túneles de Belate. En representación de Acciona, acudieron entonces Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y José Julio Figueroa, también directivo.

Este viernes, Acciona ha presentado ante la comisión de investigación del Parlamento un nuevo escrito contestando a la nueva citación que requiere que José Manuel Entrecanales, presidente de la compañía, comparezca de nuevo este lunes. En su escrito, la compañía sostiene que Acciona, "en prueba de su interés y voluntad de colaboración", ya acudió a la primera convocatoria del 20 de enero a través de su representante legal José Joaquín Mollinedo.

La empresa insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que "Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra". "La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona", ha indicado, para señalar en su escrito que "ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional".

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, "cuya participación en el proyecto sí es directa". "Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz", ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que "la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual" y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que, con la convocatoria, "podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital".

Además, Acciona ha informado al Parlamento de que Entrecanales no se encuentra en España este próximo lunes, "por compromisos profesionales adquiridos con anterioridad".