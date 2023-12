Entrega de la Medalla del Parlamento a las personas y entidades implicadas en dotar de relevancia al deporte femenino

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Cámara foral ha acogido este viernes el acto de entrega de la medalla del Parlamento de Navarra a las personas, entidades y colectivos que han contribuido con su trabajo a mejorar y visibilizar el deporte femenino en la Comunidad foral, un logro que ha recabado el respaldo unánime de la Cámara, volcada en lo que ha sido un homenaje al deporte femenino de base, a sus deportistas de competición más destacadas y a todos los agentes involucrados en la promoción de este ámbito, "históricamente lastrado por la falta de equidad y la persistencia de actitudes machistas".

Se trata de la máxima distinción que concede el Legislativo foral, un reconocimiento que, según consta en la declaración institucional aprobada al efecto, viene a premiar la trayectoria de todos los individuos y organismos implicados en el fomento del deporte femenino, un campo, "espejo de la realidad social", en el que todavía "queda mucho camino por recorrer por y para la igualdad".

El acto, organizado en el marco de la conmemoración del Día de Navarra 2023, ha contado, entre otros, con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, la senadora autonómica, Uxue Barkos, las diputadas Adriana Maldonado y Bel Pozueta, los senadores Javier Remírez, Toni Magdaleno, Nuria Medina y María Caballero, el delegado del Gobierno Valentín Velasco, los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, además de parlamentarios de todos los grupos y agrupaciones con asiento en la Cámara.

Unai Hualde ha comenzado su intervención poniendo en valor la labor de clubes, federaciones, entidades locales, organismos públicos (IND), patrocinadores, técnicas y deportistas que, con su esfuerzo contumaz, han contribuido a "romper barreras" en un contexto difícil, masculino y desigual.

"El valor del reconocimiento que hoy os tributamos es mayor si tenemos en cuenta la unanimidad, no siempre fácil de conseguir, que lo sustenta. Practicar deporte es sinónimo de salud, de trabajo en equipo, de espíritu de superación y sacrificio. Aunque el avance del deporte femenino es una evidencia, no lo habéis tenido fácil. El incremento de la práctica deportiva, el descenso del abandono prematuro y la irrupción de mujeres en tareas técnicas o de gestión no es óbice para tener presente la necesidad de consolidar los progresos logrados por el feminismo, también en el deporte", ha dicho.

A ese respecto y en alusión a la reciente conmemoración del Día Internacional para la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, el presidente del Parlamento ha advertido de que el deporte no es ajeno a esas expresiones de mal trato, razón por la que ha animado a "no normalizar actitudes machistas ni discursos negacionistas". "Los hombres no podemos permanecer indiferentes a esa realidad. El deporte femenino requiere de una mirada especial, resulta obvio si reparamos en el hecho de que solo dos (Taekwondo y rugby) de las 44 federaciones deportivas que tenemos en Navarra están presididas por mujeres. Lo decía antes, es un reflejo de la realidad social, de la desigualdad en que vivimos", ha corroborado.

Unai Hualde ha concluido felicitándose por el "crecimiento excepcional del deporte femenino, tanto a nivel de interés ciudadano como de valor comercial", y trasladando el agradecimiento del Parlamento de Navarra a María Ángeles Urmeneta, presidenta de la Federación Navarra de Taekwondo, y Daniel Martínez, presidente de la Asociación Técnica del Deporte Municipal en Navarra (ATEDENA), como representantes de todas y todos aquellos que contribuyen a hacer una sociedad más saludable y equitativa a través del deporte. "Es evidente que la lucha por la igualdad, lo estamos viendo en las calles, es un camino en el que no hay vuelta atrás", ha expuesto.

A continuación, Yolanda Ibáñez, secretaria primera de la Mesa, y Mikel Zabaleta, secretario Segundo, han procedido a dar lectura a la declaración institucional que, en señal de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que trabajan por el impulso del deporte femenino de la Comunidad foral, aprobó la Junta de Portavoces el 22 de noviembre.

Del mismo modo, han dado cuenta del acuerdo del órgano de Gobierno de la Cámara por el que, también por asentimiento, se concede la Medalla del Parlamento de Navarra al sector primario de la Actividad Económica de Navarra.

Seguidamente, Unai Hualde ha hecho entrega de la Medalla y de los textos del acuerdo y la declaración institucional a María Ángeles Urmeneta y Daniel Martínez, en representación del deporte femenino en Navarra.

Tras recibir el galardón, Urmeneta y Martínez han agradecido el galardón, han abogado por ajustar los ámbitos de decisión y gestión del deporte a los parámetros lógicos de una sociedad "despojada de estereotipos y criterios de género", han elogiado la labor de las pioneras, "mujeres valientes que rompieron muros hace décadas", y han demandado leyes que se apoyen en la "transversalidad" del deporte. Todo ello para conseguir un entorno "más justo y próspero".

"Es un honor recibir esta Medalla del Parlamento al Deporte Femenino. Estoy un poco abrumada por representar a todas las mujeres que han trabajado desde las esferas de decisión por un deporte en igualdad. Nada de esto sería posible sin el ejemplo de las pioneras, mujeres valientes que rompieron muros hace décadas. Vamos por el buen camino. La brecha se estrecha día a día. A nivel de practicantes nos vamos equiparando. Las deportistas están haciendo su trabajo, resta avanzar en otros aspectos, como una mayor presencia de la mujer en los órganos directivos. El objetivo es claro, lograr que ni femenino ni masculino sean los apellidos del deporte", ha manifestado Urmeneta, presidenta de la Federación de Taekwondo.

Daniel Martínez, en nombre del sector profesional de la gestión deportiva municipal, ha destacado la acción política e institucional que realizan en el seno de las etidades locales, donde la "perspectiva de género está presente de forma natural". "ATEDENA está compuesta por un 70% de mujeres con cargos técnico-directivos. Nuestra labor ilumina las sombras que generan quienes hurtan la voluntad de las personas por su sexo. El deporte, ya sea recreativo o competitivo, es un entorno social de acogida plural y dinámico. Al Parlamento le pedimos que aproveche la transversalidad del deporte para impulsar leyes que ayuden al logro de una sociedad más próspera. Transformemos esa imagen estereotipada del deporte televisivo y de los Juegos Olímpicos a algo más real y aprovechable para el 100% de la población. Muchas gracias", ha finalizado el presidente de la Asociación Técnica del Deporte Municipal en Navarra.

El acompañamiento musical del acto ha corrido a cargo de la Banda de Trompetas y Timbales del Gobierno de Navarra, que ha abierto con el Himno de Navarra y ha cerrado con una sonatina. También ha participado el Coro de Cámara 'Spem in alium', que ha interpretado una pieza de Féliz Mengelssohn.