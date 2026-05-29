Entregados en Santacara los premios del concurso fotográfico 'Pueblo, Lugar Deseo'

El director general Jesús Mari Rodriguez posa con los autores de las fotografías premiadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Mirar a los pueblos "desde otros prismas y resignificar la vida en los mismos" son algunos de los objetivos del concurso de fotografía 'Pueblo, Lugar Deseo'. Santacara ha sido el enclave elegido para la entrega de premios del concurso, celebrada este viernes, así como la primera parada de la exposición itinerante que recorrerá la geografía de Navarra.

Esta iniciativa, liderada por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, con el apoyo de Lursarea Nasuvinsa, ha servido para "poner en valor el día a día en los entornos rurales".

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha subrayado el valor de esta iniciativa para "visibilizar el potencial, la diversidad y las oportunidades del medio rural navarro". "Queremos reivindicar los pueblos como espacios de desarrollo vital, de encuentro y oportunidades", ha explicado el titular de Despoblación, añadiendo que "los entornos rurales tienen un gran potencial por el que vamos a seguir apostando para seguir construyendo un relato contemporáneo y atractivo de estos territorios".

El acto, que ha reunido a participantes, representantes institucionales y vecinos y vecinas, ha comenzado con la bienvenida del alcalde de Santacara, Miguel Ibiricu, seguidamente Rodríguez ha presentado los resultados del certamen. El momento central ha sido la entrega de premios a las personas galardonadas, cuyas imágenes "construyen una imagen realista de los pueblos".

Tras la ceremonia, se ha inaugurado la exposición itinerante, que inicia su recorrido en Santacara y viajará a lo largo del verano por distintos municipios hasta su cierre en Pamplona, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Esta acción se enmarca en la Estrategia de Lucha contra la Despoblación de Navarra, cuyo objetivo es "contribuir a revertir la pérdida de población en las localidades rurales". En este sentido, el concurso 'Pueblo, Lugar Deseo' ha buscado mostrar, a través de la fotografía, "las ventajas y oportunidades que ofrecen los pueblos navarros, poniendo en valor escenas de la vida cotidiana, oficios, paisajes y relaciones humanas en núcleos rurales, especialmente aquellos en riesgo de despoblación".

El concurso forma parte de la campaña institucional presentada en noviembre de 2025 bajo el nombre 'Pueblo, Lugar Deseo' cuyo propósito es "revalorizar la imagen de los pueblos como espacios de vida, creatividad y futuro, desmontando estereotipos asociados al medio rural y promoviendo una visión positiva y atractiva de estos territorios". El concurso, dotado con 4.800 euros en premios, ha contado con más de 400 propuestas.

UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE QUE RECORRERÁ NAVARRA

La exposición inaugurada está compuesta por 46 fotografías distribuidas en siete paneles, que combinan imágenes del reportaje realizado en diferentes localidades navarras con las obras finalistas y premiadas del certamen.

La muestra ofrece un recorrido visual por "la pluralidad de valores, experiencias y oportunidades que definen el medio rural navarro".

Además, incorpora elementos participativos como un espacio con espejo para fomentar la interacción del público, un buzón de postales donde compartir experiencias y reflexiones, y paneles informativos que permiten profundizar en la Estrategia de Lucha contra la Despoblación y las líneas de actuación del Gobierno de Navarra.