Un equipo de Navarrabiomed - UPNA desarrolla un antimicrobiano capaz de eliminar infecciones por Staphylococcus aureus

Profesionales implicados en el estudio de Navarrabiomed: Maite Echeverz, Begoña García, Iñigo Lasa, Cristina Solano, Nahiara Garmendia-Antoñana y Carmen Gil - GOBIERNO DE NAVARRA -ELISA RETA. NAVARRABIOMED-FMS

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Patogénesis Microbiana de Navarrabiomed - UPNA ha desarrollado un innovador antimicrobiano capaz de eliminar infecciones por Staphylococcus aureus, una bacteria que se asocia a más de un millón de muertes anuales en todo el mundo.

La innovación, que se encuentra en fase pre-clínica, se basa en la modificación genética de virus para que actúen como "caballos de Troya" penetrando exclusivamente en el interior de esta bacteria y destruyéndola sin afectar al resto de microorganismos del organismo.

La investigación, publicada en npj Biofilms and Microbiomes y financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha implicado un trabajo multidisciplinar combinando microbiología molecular, biología sintética y modelos de infección experimental en ratón.

Al frente de la misma se sitúa el doctor Íñigo Lasa, investigador principal de la Unidad de Patogénesis Microbiana de Navarrabiomed y catedrático de la Universidad Pública de Navarra, y el trabajo ha sido realizado principalmente por Nahiara Garmendia-Antoñana y Pedro Dorado-Morales. Además, han contado con la colaboración del investigador José R. Penadés, director del Departamento de Enfermedades infecciosas en el Imperial College London.

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

Staphylococcus aureus es una bacteria muy común que coloniza la piel y fosas nasales de aproximadamente el 30% de la población adulta. Sin embargo, cuando la bacteria atraviesa la barrera epitelial, "se convierte en un patógeno extraordinariamente versátil".

Es por eso por lo que la comunidad científica internacional "está inmersa en una carrera contrarreloj para desarrollar antimicrobianos de precisión que puedan hacerle frente".

El trabajo de Navarrabiomed emplea virus ingenierizados mediante biología sintética (bacteriófagos) capaces de infectar específicamente a la bacteria Staphylococcus aureus. Estos virus transportan el sistema de edición genética CRISPR, unas "tijeras moleculares" programadas para cortar el material genético de Staphylococcus aureus. Estos virus "son completamente inofensivos para las personas porque no pueden infectar nuestras células".

Por el momento, la eficacia se ha demostrado en modelos experimentales de mastitis (infección de la glándula mamaria frecuente tanto en animales como en mujeres) en los que la nueva terapia fue tan eficaz como la vancomicina, uno de los antibióticos más potentes disponibles actualmente para tratar infecciones causadas por esta bacteria.

Iñigo Lasa, responsable de la investigación, ha destacado la relevancia de esta alternativa terapéutica. "Una de las grandes ventajas de esta estrategia es su altísima precisión: ataca exclusivamente a Staphylococcus aureus en el lugar de la infección sin afectar al resto de las bacterias de organismo. Esto supone una diferencia clave frente a los antibióticos clásicos, que suelen actuar de forma indiscriminada y también destruyen bacterias que cumplen funciones esenciales para la salud", ha señalado.

"AMENAZA CLÍNICA GLOBAL"

La Organización Mundial de la Salud considera Staphylococcus aureus como "una de las principales amenazas para la salud pública mundial debido a su extrema capacidad para evadir los tratamientos convencionales".

El mayor peligro de esta bacteria es su capacidad para adherirse a superficies y formar biofilms, una película protectora que la vuelve hasta 1.000 veces más resistente a los antibióticos y al sistema inmunitario.

El tratamiento habitual aplicado se basa en antibióticos como la vancomicina o la daptomicina. En los casos en los que aparecen cepas resistentes, las posibilidades terapéuticas "pueden ser muy limitadas".

Algunos de los factores de riesgo para sufrir una infección grave por esta bacteria son las cirugías hospitalarias, implantes, heridas abiertas, traumatismos, enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados, entre otros. En el caso específico de la salud materno-infantil y veterinaria, se asocia también a infecciones durante la lactancia (mastitis).

Otra razón por la que las infecciones por esta bacteria están aumentando es debido al envejecimiento de la población y la utilización cada vez más frecuente de prótesis.

En estos casos, la bacteria tiene la capacidad de colonizar el implante, y produce infecciones crónicas que solo consiguen resolverse con la retirada de prótesis infectadas y su sustitución por nuevas.