Esclarecida una estafa por internet a un vecino de Cascante por más de 5.000 euros

Archivo - Una persona navega en Internet con un ordenador. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la 'Operación Vilapur', ha desarticulado una red criminal que cometía estafas en red utilizando técnicas de phising. La operación se inició tras una denuncia de un perjudicado navarro de la localidad de Cascante (Navarra), que se percató de varias devoluciones de recibos bancarios en su app de banca que aseguró que nunca autorizó ni realizó. El total de la cantidad estafada alcanzo un valor total de 5.423 euros cometida en una estafa por internet.

Los investigadores de la Guardia Civil considera que, aunque inicialmente la víctima no reconoció haber recibido ningún SMS o email de suplantación de su entidad bancaria o cualquier otro tipo de mensaje sospechoso, los ciberdelincuentes debieron de encontrar una brecha de seguridad o pudieron haber provocado un error en un acto o momento de acceso de la víctima a su app bancaria al objeto de obtener mediante ingeniería social el acceso a dicha cuenta.

También realizaron cambios en el terminal móvil relacionado con la cuenta bancaria con el objetivo de poder validar las operaciones de devoluciones de los recibos domiciliados en cuenta y de poder utilizar los datos de las dos tarjetas bancarias relacionados con la cuenta bancaria para poder disponer de más saldo en cuenta y realizar los reintegros desde un cajero automático, explican desde la Guardia Civil.

El grupo criminal mostraba un alto grado de especialización, combinando técnicas de ingeniería social, falsificación de documentos y anonimato digital. Las extracciones de dinero se realizaban de forma rápida en cajeros automáticos además de compras de terminales móviles de alta gama en centros comerciales de localidades de Zaragoza.

Una vez finalizadas las gestiones, la operación ha concluido con la investigación de dos personas y la detención de otras dos, residentes en Girona, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, acceso no autorizado a sistemas informáticos y pertenencia a grupo criminal.

Además, la Autoridad judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Tudela (Navarra) ha dictado los señalamientos de búsqueda, detención y personación de los otros tres ciberdelincuentes.