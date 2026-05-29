La esclerosis múltiple afecta en Navarra a más de mil personas

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Esclerosis Múltiple Navarra (EM Navarra) ha sacado este viernes su centro de día a la plaza de las Tres Fuentes de Ansoáin, con motivo del Día Mundial de la Enfermedad, para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de experimentar algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas afectadas y conocer su modelo de atención centrado en la persona y los servicios que ofrece para mejorar su autonomía.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central que afecta a más de 1.000 personas en Navarra, principalmente de entre 20 y 40 años de edad, y que cursa por brotes, con síntomas como problemas de movilidad, dolor, fatiga, falta de equilibrio, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. Muchos de ellos son invisibles a simple vista pero en conjunto impactan de manera importante en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales y, en general, en la calidad de vida.

Mejorar la calidad de vida y la autonomía de estas personas es el principal objetivo de Esclerosis Múltiple Navarra, que tiene en su centro de día una herramienta clave para lograrlo. Este recurso ofrece atención diurna especializada a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, con un acompañamiento adaptado a cada situación y diferentes terapias y actividades.

Este centro está concertado por el Gobierno de Navarra y gestionado por EM Navarra desde hace más de una década, una colaboración consolidada que ha permitido "desarrollar un modelo de atención centrado en la persona" por el que han pasado ya 60 personas. "Queremos romper la idea de que un centro de día es un lugar rígido o un último recurso. No se trata de un 'café para todos', sino de que cada persona pueda seguir siendo activa, tomar sus propias decisiones y mejorar su autonomía. Es decir, no sustituye la vida que llevas, sino que la refuerza", ha explicado Judit Pérez, directora del centro.

En este sentido, se realiza una evaluación individualizada y se pone a disposición de cada persona un abanico de servicios y recursos -desde fisioterapia a neuropsicología, pasando por actividades grupales-, "una receta para mejorar su autonomía" que después cada persona adapta a su propia vida. "Hay quien no se queda a comer porque prefiere hacerlo en casa con su familia, quien mantiene actividades fuera porque son importantes para ella o quien elige no participar en algunas propuestas grupales porque no se siente cómoda", añade.

EM Navarra ha llevado a la calle este modelo de atención, convirtiendo la plaza de las Tres Fuentes en un escaparate de su trabajo diario y mostrando en directo dinámicas, terapias y actividades habituales del centro de día en ámbitos como fisioterapia, estimulación cognitiva, acompañamiento psicológico, ayudas técnicas o entrenamiento en la vida diaria.

La jornada se ha completado con actividades abiertas como un bingo musical, sesiones grupales, un mural participativo y la lectura del manifiesto del Día Mundial, en el que la presidenta de la entidad, Silvia Lorea, ha reclamado una mejora en el diagnóstico y la atención sociosanitaria. Para ello, aboga por un decálogo de reivindicaciones como garantizar una financiación suficiente y estable para las asociaciones, asegurar el acceso a una rehabilitación integral, impulsar la investigación de nuevos tratamientos, reforzar el apoyo a las familias y favorecer la inclusión laboral mediante la adaptación de los puestos de trabajo y el cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad.