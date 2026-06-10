La Escuela-Conservatorio 'Fernando Remacha' de Tudela celebrará su 50º aniversario con un programa abierto a la ciudad

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (c), la concejala de Educación, Laura Casanova, y el director de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha', Diego Ramírez, presentan los actos por el 50º aniversario del centro. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, la concejala de Educación, Laura Casanova, y el director de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha', Diego Ramírez, han presentado este miércoles los actos conmemorativos del 50º aniversario del centro, una efeméride que se celebrará el próximo 10 de enero de 2027, cuando se cumplirán exactamente cincuenta años de la inauguración oficial de la Escuela Municipal de Música de Tudela.

La programación diseñada para esta conmemoración se desarrollará a lo largo de todo el curso 2026-2027 y pretende convertirse en una celebración abierta a toda la ciudad, combinando memoria, participación ciudadana, actividad artística y colaboración con otras instituciones educativas y culturales.

Durante su intervención, la concejala de Educación, Laura Casanova, ha destacado la trayectoria de una institución que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales y educativos de Tudela y de toda la Ribera.

Desde su creación, la Escuela-Conservatorio ha formado aproximadamente a 7.000 personas en educación musical y ha generado cerca de 25.000 matrículas. En la actualidad cuenta con alrededor de 550 alumnos distribuidos en 17 especialidades instrumentales y vocales. A ello se suman iniciativas específicas como el Aula de Adultos, el Aula de Música Moderna y diversos talleres desarrollados en colaboración con la APYMA del centro, entre ellos el Taller Rítmico para niños y niñas a partir de 3 años o la Big Band de la Ribera Jazz Centre.

Asimismo, Casanova ha puesto de relieve el carácter intergeneracional de la institución, cuya alumna más joven tiene actualmente 5 años y la de mayor edad 83 años, así como la continuidad de un proyecto educativo que cuenta con una plantilla de 36 docentes, de los cuales 12 fueron alumnos del propio centro.

Por su parte, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado el valor humano que atesora la Escuela-Conservatorio tras medio siglo de historia. "Este 50º aniversario no solo supone la celebración del nacimiento de la Escuela Municipal de Música de Tudela como institución, sino que debe ser ante todo un homenaje a las miles de personas -profesores, alumnos y empleados- que han pasado por sus aulas a lo largo de este medio siglo", ha señalado.

Toquero ha subrayado además el sentimiento de continuidad y pertenencia que caracteriza al centro, poniendo como ejemplo a su actual director, Diego Ramírez, vinculado de forma ininterrumpida a la institución desde 1981. "Creo que, más allá de las cifras, ese legado es lo mejor que nos deja este medio siglo de vida de un conservatorio preparado para iniciar la travesía hacia los 100 años. Solo espero y deseo que para entonces perviva la apuesta irrenunciable que Tudela viene haciendo por la cultura y en la que, por lo que respecta a la formación musical, vamos a seguir dando, si me permitís el guiño, el do de pecho", ha afirmado.

El alcalde ha recordado además la influencia que la Escuela-Conservatorio ha tenido más allá de la ciudad, formando a numerosos profesionales que hoy desarrollan su actividad en conservatorios, bandas, orquestas y centros educativos de toda España, y ha destacado que durante estos cincuenta años el centro ha organizado alrededor de 3.000 audiciones, conciertos y actividades abiertas al público.

CUATRO GRANDES BLOQUES DE ACTIVIDADES

El director del centro, Diego Ramírez, ha presentado la programación diseñada para este aniversario, estructurada en torno a cuatro grandes bloques. El primero de ellos estará dedicado a los actos institucionales. Entre las citas más destacadas figura la celebración de Santa Cecilia, el 17 de noviembre de 2026 en el Teatro Gaztambide, donde se entregarán los Premios Especiales del Conservatorio y actuarán tanto la Banda del Conservatorio, dirigida por el director invitado Roberto Laborda, como la Banda de Antiguos Alumnos del Conservatorio, bajo la dirección de Isabel González Villar.

El acto central del 50º aniversario tendrá lugar el 10 de enero de 2027, coincidiendo exactamente con el cincuentenario de la inauguración oficial de la Escuela Municipal de Música. Durante esta jornada participará alumnado representativo de las distintas etapas de la historia del centro y se hará entrega del Premio Remacha Honorífico a la soprano María Bayo.

El segundo bloque estará centrado en encuentros e intercambios con otros centros educativos y musicales de referencia, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y el intercambio de experiencias. A lo largo del curso se desarrollarán actividades conjuntas con el Conservatorio North London (Reino Unido), el Conservatorio Superior de Música de Navarra, el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona, Musikene, la Escuela de Música Nou Barris de Barcelona, la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz de Toledo y la Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona.

El tercer bloque reunirá una serie de encuentros monográficos por disciplinas musicales que congregarán a estudiantes y docentes de toda Navarra. Entre ellos destacan el Encuentro de Orquestas de Cuerda de Navarra, el Encuentro de Oboes y Fagotes de Navarra, el Encuentro de Orquestas de Guitarra de Navarra, un encuentro organizado conjuntamente con la Federación de Bandas de Música de Navarra y el Encuentro de Violonchelos de Navarra.

Finalmente, el cuarto bloque estará protagonizado por el ciclo cultural 'El Hilo Invisible', concebido como eje permanente de la programación artística del aniversario. Con periodicidad semanal, todos los jueves a las 19 horas, el centro ofrecerá una programación abierta a toda la ciudadanía que incluirá conciertos de música clásica y jazz, propuestas interdisciplinares, conferencias, encuentros culturales, exposiciones y recitales poéticos.

Con esta programación, la Escuela-Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha' celebrará medio siglo de historia, formación y compromiso con la cultura, reconociendo el legado de quienes han contribuido a construirla y proyectando con "ilusión" el futuro de una institución que forma parte esencial de la identidad cultural y educativa de Tudela.

Durante la presentación también se ha dado a conocer la nueva identidad visual de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha', creada con motivo de su 50º aniversario. "Una imagen renovada que nace coincidiendo con esta efeméride y que, a partir de ahora, será el símbolo que represente al centro en esta nueva etapa", ha señalado Casanova.

La nueva imagen combina tradición y modernidad a través de un diseño basado en formas geométricas y una paleta cromática dinámica que aporta personalidad, cercanía y versatilidad. El sistema gráfico se inspira en la diversidad de personas que forman parte de la comunidad educativa -alumnado, profesorado, personal y ciudadanía- y ha sido concebido para adaptarse a todo tipo de soportes, desde publicaciones y cartelería hasta redes sociales y elementos de señalización. Además, incorpora una versión conmemorativa específica para el aniversario, reforzando la proyección de una institución que mira al futuro sin perder de vista su trayectoria y su arraigo en la vida cultural de Tudela.

HIMNO PARA LA CIUDAD DE TUDELA

Por otro lado, el alcalde ha señalado que se está trabajando en la creación de un himno para Tudela. La música será compuesta por la Escuela-Conservatorio de Música 'Fernando Remacha' y la letra será obra del escritor Pepe Alfaro. La intención es presentarlo el 3 de diciembre, Día de Navarra.