Las escuelas infantiles de Navarra cuentan este curso con 168 jornadas completas de refuerzo educativo

Archivo - Un niño en una escuela infantil. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

En el presente curso escolar 2025-2026 la red de escuelas infantiles de titularidad pública existentes en Navarra (106) disponen de 168 jornadas completas de refuerzo educativo, lo que supone una media de 1,58 jornadas por cada escuela infantil.

El Gobierno de Navarra ha precisado que la media es de 1,51 jornadas por escuela si se tienen en cuenta únicamente las 99 escuelas infantiles de titularidad municipal, y aumenta a 1,58 jornadas de refuerzo por cada escuela infantil si se tienen en cuenta además las siete escuelas gestionadas directamente por el Departamento de Educación.

Esta línea de refuerzo educativo para el Primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) comenzó en el curso 2022-2023, con una resolución de la Dirección General de Educación en la que se actualizaron las cuantías económicas de los módulos de financiación de las escuelas infantiles. En aquella resolución se incorporó en el módulo de financiación el personal educativo de apoyo en función del número de unidades en funcionamiento en la escuela infantil, según el criterio adoptado por el grupo de trabajo creado a tal fin en el seno de la Comisión para el primer ciclo de educación Infantil. De este modo, a comienzo del curso 22-23 se asignaron 104 medias jornadas de personal educativo de refuerzo, recuerdan desde el Ejecutivo foral.

Posteriormente, como consecuencia del acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario EH Bildu, se actualizaron, a partir del 1 de enero de 2023, las cuantías económicas de los módulos de financiación de las escuelas infantiles modificando la asignación de personal de refuerzo educativo al sustituir la asignación en función del número de unidades por nuevos criterios vinculados al número de unidades de cada escuela y al número de matrículas. Con aquellas modificaciones la asignación de personal educativo de refuerzo fue de 111,5 jornadas completas.

Ya en el curso 23-24, manteniéndose el criterio de asignación de personal educativo de refuerzo en función del número de matrículas, se otorgaron 112 jornadas completas de refuerzo para 95 escuelas infantiles municipales (con una media de 1,18). El número de jornadas completas de refuerzo aumentó ese curso a 123,5 si se incluían las 7 escuelas infantiles del Departamento, con una media general de 1,21 jornadas de refuerzo por escuela.

En el curso 24-25, mediante el Acuerdo de Compromisos del Gobierno de Navarra y del grupo parlamentario EH Bildu, se incrementó la partida de convenios con los ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años para aumentar tanto los importes para los módulos de financiación como para los gastos de personal y funcionamiento y para aumentar el número de educadoras de refuerzo educativo en las escuelas infantiles. A tal fin, y con el objeto de avanzar en las contrataciones de personal de apoyo educativo para llegar a 1,5 de media por escuela infantil, se redujo el número de matrículas preciso para la asignación de jornadas de refuerzo educativo.

Como resultado de esta medida y mediante una resolución de la Dirección General de Educación de subvención directa destinada a la financiación del personal de refuerzo educativo y personal auxiliar de comedor en las escuelas infantiles municipales en el curso 24-25, se alcanzaron las 126,5 jornadas completas de refuerzo para 97 escuelas municipales (con una media de 1,30 por escuela). Incluyendo las 7 escuelas infantiles del propio Departamento el número de jornadas completas de refuerzo en el curso 24-25 subió a 140,5 jornadas completas, con una media de 1,35 por escuela.

Finalmente, y ya en el presente curso 25-26, y tras la resolución del Departamento actualizando el criterio para la asignación de personal educativo de refuerzo, se han asignado 150 jornadas completas de refuerzo para 99 escuelas municipales (con una media de 1,51 jornadas de refuerzo por escuela), jornadas de refuerzo que ascienden a 168 completas para las 106 escuelas infantiles si añadimos las 7 del propio Departamento, con una media que ya alcanza 1,58 jornadas completas de refuerzo por escuela.