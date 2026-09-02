Las Escuelas Taller del Ayuntamiento de Pamplona comienzan el curso con 102 participantes en las seis especialidades

Imagen del acto - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Taller del Ayuntamiento de Pamplona han iniciado el nuevo curso con 102 alumnos de 16 a 29 años que cursarán alguna de las especialidades ofertadas por las seis escuelas municipales (albañilería, soldadura, cantería y gestión de almacén, carpintería, forestal y jardinería y mantenimiento).

La principal novedad en esta edición es que tres de las escuelas van a recibir subvención del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare mediante la modalidad de convenio (soldadura, carpintería y cantería y gestión de almacén), mientras las otras tres siguen con la convocatoria específica de Escuelas Taller.

Desde el año 1986, el Ayuntamiento de Pamplona ha promovido 38 Escuelas Taller, 8 Talleres de Empleo y 5 Escuelas Taller de Empleo, con unos buenos resultados de inserción laboral. En la última edición se registró una tasa del 53%.

La Ciudadela de Pamplona ha acogido este miércoles el acto oficial de apertura, en el que han participado el alumnado, los equipos directivos, docentes y personal técnico de las escuelas, así como representantes municipales y de otras instituciones.

Por parte del Ayuntamiento de Pamplona, promotor de la iniciativa, han asistido el concejal de Acción Social, Txema Mauleón, acompañado por otros miembros de la Corporación Municipal, y el director del área, Rubén Unanua.

El Gobierno de Navarra y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entidades financiadoras del programa, también han contado con representación en el acto. Por parte del ejecutivo navarro ha asistido la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL), María Esther Fernández, acompañada por personal directivo y técnico del organismo autónomo, y la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón.

Otras entidades como el Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI) y ABACO, empresa que supervisa la calidad en las Escuelas Taller, también han acudido a un acto que ha contado con el testimonio directo de Wagner Andrés Carrión Lojan y Mishell Villarroel, alumnado de la pasada edición de las Escuelas Taller de Cantería y de Soldadura.

PERFIL DEL ALUMNADO

Por lo que respecta al perfil de los 102 alumnos, 17 por especialidad, que cursarán esta edición, el 83,3% son hombres y un 16,7%, mujeres (85 y 17 en número absolutos respectivamente).

En cuanto a la edad, destaca la juventud del alumnado, con una media de 20,5 años, y la presencia en el programa de 16 personas menores de edad.

Respecto a la procedencia, el 37,3% es alumnado extranjero (38 de los 102 inscritos) y el 7,8% pertenece a minorías étnicas (8 de 102). La mayoría del alumnado, el 86,3%, reside en Pamplona y Comarca, mientras que el resto procede de otras localidades navarras.

FORMACIÓN PRÁCTICA Y UTILIDAD SOCIAL

Las Escuelas Taller tienen por objetivo mejorar la empleabilidad de personas jóvenes, mediante un proceso que combina aprendizaje y la formación con un trabajo productivo.

Las personas seleccionadas son contratadas como trabajadoras, con un contrato de trabajo para la formación, y perciben un salario, que corresponde al 65% del salario mínimo interprofesional (SMI). Este programa aplica una metodología práctica, "lo que facilita una asimilación más natural y dinámica de los conocimientos".

Cada escuela taller tiene un coste aproximado de 715.000 euros, excluida la inversión de obra, maquinaria y vehículos, y recibe una financiación media de 586.854 euros; el Ayuntamiento aporta el 18%, unos 128.146 euros.

Una de las características del programa es que la parte práctica se realiza ejecutando obras o servicios de utilidad pública, rehabilitación del patrimonio o mejora de la comunidad.

En la presente edición, las obras más relevantes que acometerán las Escuelas Taller de Albañilería, Mantenimiento y Carpintería serán la rehabilitación energética y reforma interior de viviendas municipales en el grupo de San Pedro.

La Escuela Taller de Cantería realizará actuaciones de mantenimiento y conservación dentro del conjunto fortificado de la Ciudadela y la Escuela Taller de Carpintería realizará y colocará un domo geodésico-cenador.

La Escuela Taller de Soldadura realizará jardineras de acero cortén mientras que la Escuela Agroforestal, por su parte, continuará con su labor de mantenimiento de las zonas verdes del parque de Aranzadi, y con la gestión de la producción en invernaderos destinados al Banco de Alimentos y la labor de desbroce y poda en los bosques de absorción de CO2 de iniciativa municipal.