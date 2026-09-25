Las Escuelas Taller de Navarra cumplen 40 años con una inserción laboral del 87% de su alumnado

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, en el acto del 40 aniversario de las Escuelas Taller de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Taller de Navarra han celebrado este viernes en Baluarte el acto conmemorativo de su 40 aniversario, una jornada organizada por el Servicio Navarro de Empleo y CNAI, que ha servido para reconocer la trayectoria de un programa que, durante cuatro décadas, "ha contribuido a mejorar la empleabilidad de miles de personas a través de un modelo basado en el aprendizaje práctico y la experiencia profesional". El 87% del alumnado encuentra un empleo en el primer año posterior a la realización del programa.

La apertura institucional ha corrido a cargo de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, María Carmen Maeztu, quien ha destacado que "las Escuelas Taller aportan mucho al alumnado, porque favorecen la integración social real, el aprendizaje, la inserción laboral, el desarrollo personal, pero, además, suponen grandes avances para el conjunto de la sociedad, porque favorecen la inserción laboral de jóvenes y colectivos vulnerables, ayudan a la recuperación del patrimonio histórico con prácticas reales restaurando monumentos, iglesias, o edificios municipales, así como el del entorno urbano y medio ambiente en materias como jardinería o gestión forestal. Y, además, suponen un freno a la despoblación rural".

La consejera ha resaltado la apuesta del Gobierno de Navarra por estos programas y ha remarcado que "lo seguiremos haciendo. Desde 2019, desde el Servicio Navarro de Empleo hemos invertido más de 34 millones de euros en subvenciones para financiar las Escuelas Taller, con un incremento presupuestario del 20%".

La jornada ha continuado con la conferencia inaugural 'Aprender trabajando y trabajar aprendiendo: ayer, hoy y mañana', impartida por María Aránzazu de la Escalera Barbudo, jefa de Servicio de Programas Mixtos de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en la que se ha repasado la evolución histórica de este modelo y los retos que afronta de cara al futuro.

INSERCIÓN LABORAL DEL 87% EN EL PRIMER AÑO TRAS EL PROGRAMA

Posteriormente se ha presentado la radiografía del impacto social de las Escuelas Taller de Navarra, bajo el título 'Sembrando oportunidades', una evaluación de impacto realizada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Servicio Navarro de Empleo que analiza la contribución de estos programas en ámbitos como la inserción laboral, el desarrollo personal de las personas participantes y el impacto generado en el territorio. Los resultados principales "reflejan un impacto positivo y sostenido en el mercado de trabajo".

La evaluación analiza también la inserción laboral y refleja una inserción laboral del 87% en el primer año posterior a la realización del programa. Aumentan un 18% la probabilidad de encontrar trabajo al año siguiente de su finalización. Esto unido a la alta satisfacción de las personas participantes (8,2 sobre 10).

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido la mesa redonda 'Historias de éxito', moderada por la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón Pérez. En ella han participado representantes de entidades locales, centros formativos, empresas y entidades sociales que han compartido experiencias y reflexiones sobre el valor de las Escuelas Taller como espacio de aprendizaje, acompañamiento y generación de oportunidades.

La programación ha incluido también la conferencia 'Liderar no es brillar, es iluminar', impartida por el periodista, conferenciante y estratega Roberto Cabezas Ríos.

Durante el acto se ha celebrado asimismo un reconocimiento a personas y entidades que han contribuido al desarrollo de las Escuelas Taller a lo largo de estos 40 años, poniendo en valor el compromiso de profesionales, administraciones, empresas colaboradoras y entidades sociales que han formado parte de esta trayectoria.

La clausura ha sido realizada por la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Esther Fernández Razquin, quien ha subrayado la vigencia de un modelo que "continúa adaptándose a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad navarra". "El futuro de las Escuelas Taller y de los programas que integran formación y práctica profesional reside en la capacidad de evaluar su impacto para impulsar políticas de empleo eficaces, basadas en la evidencia y capaces de transformar vidas y fortalecer nuestra sociedad", ha concluido.

FORMACIÓN Y PRÁCTICA PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD

Las Escuelas Taller ofrecen fundamentalmente formación profesional en una especialidad, práctica y experiencia profesional en las ocupaciones en que se formen, formación general para alcanzar los niveles de educación secundaria obligatoria, en su caso, información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral, así como formación en prevención de riesgos laborales.

Las Escuelas Taller tienen una duración de entre uno y dos años y constan de dos etapas. La primera dura seis meses y en ella los alumnos reciben Formación Profesional teórica práctica, así como los conocimientos necesarios para evitar los riesgos laborales en el trabajo. Durante este período reciben una ayuda económica en concepto de beca de formación.

La segunda se prolonga por espacio de seis a dieciocho meses. En esta etapa los alumnos trabajadores suscriben un contrato de trabajo con la entidad promotora, por el que reciben un salario, realizan un trabajo de utilidad pública y social y continúan con el procedimiento formativo iniciado en la primera parte.