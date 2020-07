Una escultura con más de 1.500 fotografías de "buenos momentos" de San Fermín recuerda que "los viviremos" en 2021

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un corpóreo de doce metros de largo en el que se han incluido 1.528 fotografías recuerda, desde este viernes en la Plaza del Castillo, los "buenos momentos" que deparan las fiestas de San Fermín, y que regresarán en 2021 y '#LosViviremos'. La escultura de grandes letras alcanza una altura de 1,2 metros sobre una peana de medio metro.

En la presentación del corpóreo ha participado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, quien ha recordado que esta iniciativa es una de las que componen la campaña 'Recuerda, este año no hay Sanfermines' con la que se quiere concienciar a la ciudadanía de que "siendo responsables se pueden evitar nuevos rebrotes de la Covid-19 y salvar muchas vidas".

La campaña también alude a que "los Sanfermines llegarán el año que viene" y, mientras tanto, para mantener el espíritu de las fiestas, permite rememorarlos de manera online: se han creado distintos gifs para enviar por teléfono móvil que si se desea se pueden personalizar, se ha elaborado una playlist de música y se ha propuesto un 'challenge', un reto con nueve desafíos. Para los más pequeños se ha diseñado un juego online que permite crear gigantes personalizados combinando las figuras tradicionales. Todo ello puede verse en losviviremos.pamplona.es, ha informado en una nota el Consistorio pamplonés.

Durante el mes de junio, el Ayuntamiento ofreció ser protagonista de los Sanfermines virtuales de este año de una manera especial a quien quisiera enviar fotografías de años anteriores de las fiestas. Esta semana se ha desvelado el soporte en el que se recogían las imágenes y la idea de la iniciativa. En el montaje final se han incluido 1.538 instantáneas de todas las recibidas.

Las fotos se han colocado en el orden en que fueron llegando para facilitar que quienes participaron en la iniciativa pueden buscarse en el corpóreo. Con el fin de evitar aglomeraciones o el que las personas se acerquen a la escultura se ha habilitado en la web losviviremos.pamplona.es el apartado 'Búscate en #LosVivirmos'.

Pinchando ahí se llega a la página en la que se indica las fotos enviadas cada día en qué letra se han colocado y una lupa que amplía cada imagen para poder ver las instantáneas a gran tamaño. Existen cuatro pestañas: en la primera se pueden ver las fotografías enviadas entre el 5 y el 10 de junio, en la segunda las del 11 al 14, en la tercera las del 15 al 17 y la cuarta las que llegaron entre el día 8 y el 21.

CAMPAÑA 'RECUERDA, ESTE AÑO NO HAY SANFERMINES'

Con esta campaña de concienciación el Ayuntamiento de Pamplona quiere pedir "responsabilidad" y remarcar la importancia que tiene cumplir las normas para "evitar nuevos rebrotes de la enfermedad". Se han editado 100.000 folletos que están siendo buzoneados en los domicilios de la ciudad y 3.000 carteles que se están colocando en comercios. Los folletos, con forma de pañuelo, llevan por una cara el lema de la campaña y pueden colocarse en las ventanas de las casas con esa imagen hacia la calle, transmitiendo la idea de que la fiesta este año se queda en casa.

En la otra cara del folleto se han incluido las recomendaciones básicas que no hay que olvidar: evita las zonas con aglomeraciones; guardar la distancia y si no se puede, usar mascarilla; lavarse frecuentemente las manos y durante un minuto, y respetar el aforo indicado en cada establecimiento. También recuerda que "no son días para celebraciones en grupo ni saludos efusivos" y que "siendo responsables se pueden salvar muchas vidas".

Además, se han editado tres vídeos protagonizados por personas que han tenido un papel importante durante la crisis sanitaria, como el personal sanitario y las personas mayores, o que son características de las fiestas: miembros de La Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Duguna o grupos de txistularis y gaiteros municipales. En ellos transmiten ideas importantes para estos días: "basta ser irresponsable un día para echar por tierra tres meses de esfuerzo de todos", "si no lo haces por ti, hazlo por tus padres o tus abuelos, pero hazlo" o que estos Sanfermines "quizás sean los más importantes, porque está en tus manos no celebrarlos hoy para poder celebrarlos mañana".

PROPUESTAS DE ENTRETENIMIENTO BASADAS EN SAN FERMÍN

Para los días comprendidos entre el 6 y el 14 de julio, el Consistorio pamplonés ha elaborado algunas propuestas de entretenimiento basadas en momentos, elementos o personajes que son habituales en las fiestas de San Fermín. Pueden verse en losviviremos.pamplona.es.

Por ejemplo, hay 38 gifs, algunos de ellos personalizables, que permiten participar en el lanzamiento del chupinazo, correr el Encierro o sentirse en la piel de un gigante o un kiliki. Cuentan con un vídeo tutorial para quien necesite ayuda.

Otra de las propuestas es un 'challenge', pequeñas pruebas a modo de yincana para realizar una cada día entre el 6 y el 14 de julio: colocar el pañuelo en el balcón, correr los 875 metros del encierro, almorzar magras con tomate, vestirse de blanco y mancharse un poco o encender una vela y entonar un 'Pobre de mí'. Así se logra el diploma de 'Sanferminer@ nivel PRO'.

También se ha incluido la opción de crear gigantes personalizados combinando partes de los originales o recordar el sonido de los Sanfermines en una playlist disponible en la red Spotify.