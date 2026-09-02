Esnaola dice que se ultiman los pasos para firmar los contratos de las nuevas conexiones aéreas a Barcelona y Sevilla

Archivo - Aeropuerto de Pamplona. - EUROPA PRESS/AENA - Archivo

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha manifestado este miércoles que desde el Ejecutivo se están dando "los últimos pasos administrativos y jurídicos para la firma de los contratos" de las nuevas aéreas de Pamplona con Barcelona y Sevilla, y ha añadido que las aerolíneas, por su parte, "ya han iniciado la comunicación y venta de billetes de las nuevas conexiones". Según ha precisado, tanto Volotea como Air Nostrum, que han resultado adjudicatarias, "tienen el compromiso de comenzar a operar este mismo año 2026".

Se trata, por tanto, como ha dicho Esnaola "de una buena noticia que manifiesta el cumplimiento del compromiso que adquirimos para mejorar la conectividad aérea de nuestra comunidad, cuestión estratégica para el sector turístico, empresarial, universitario, y por supuesto para el conjunto de la ciudadanía navarra".

En ese sentido, el Gobierno de Navarra está ultimando el proceso de adjudicación de la licitación. "Es cuestión de días", ha afirmado Esnaola, que también ha subrayado que "debemos ser respetuosos con los tiempos que marca este proceso".

Un proceso para el cual se creó un instrumento de colaboración y análisis conjunto, la Mesa de la Conectividad Aérea, con el fin de aunar esfuerzos. Por ello, Esnaola ha expuesto que "ha sido un compromiso firme en el que se ha trabajado de manera transversal y de la mano de los sectores que demandan históricamente esta cuestión", ha dicho.

LOS NUEVOS DESTINOS

Tras una primera licitación que quedó desierta y plantear una nueva estrategia centrada en destinos nacionales, esta nueva propuesta contemplaba un monto de 5 millones de euros, a través de un contrato de patrocinio por el cual "las aerolíneas adjudicatarias adquieren el compromiso de promocionar por Navarra como destino hasta 2029". Una contraprestación de servicios en el que "la Marca Navarra sale reforzada y estará presente en los diferentes canales y plataformas de las aerolíneas, así como en vuelos nacionales e internacionales", ha precisado la consejera.

Según ha indicado Esnaola, Sevilla y Barcelona han sido los destinos para los cuales se solicitaron ofertas. La selección de Sevilla tiene sobre todo una motivación turística, en ambas direcciones. "Para el turismo de Navarra, el mercado emisor localizado en las áreas de Sevilla, Cádiz y Huelva es cada vez más importante. Adicionalmente, es un aeropuerto de interés para algunos sectores industriales, por sus conexiones directas con oriente medio y África, además de otras internacionales y las nacionales", ha detallado. La compañía Volotea se ha presentado para esta ruta.

En cuanto a la conexión con Barcelona, el objetivo es la conectividad, tanto receptora como emisora, para "nuestros sectores empresariales, industriales y universitarios". A través de Airnostrum, en código compartido con Vueling, Pamplona quedaría conectada en un mismo billete con todos los destinos operados por Vueling desde Barcelona. De estos, 44 de ellos tienen un tiempo de conexión inferior a 4 horas (30 destinos internacionales y 14 nacionales), "algunos de alto interés, como Munich, Ámsterdam, Londres, París, Doha, Estambul, Los Ángeles o Miami".