Esnaola visita en Peralta la mejora de infraestructuras turísticas y culturales

La consejera Esnaola visita el yacimiento de 'Campo de Arlas'. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha visitado actuaciones turísticas y culturales en Peralta, ejecutadas con partidas nominativas y subvenciones por valor de 250.282 euros.

En el ámbito cultural, Peralta ha sido perceptor de subvenciones nominativas del Departamento de Cultura en el año 2024 y 2025. Con ellas se han reformado, mejorado y equipado diferentes infraestructuras. Por una parte, se ha impulsado el área de arqueología y patrimonio al declarar BIC el enclave de 'Campo de Arlas', donde se encuentran unos mosaicos romanos en excepcional conservación. Y también se ha mejorado el entorno de la 'Virgen del Pero' que termina este año con su puesta en valor, también como recurso turístico.

A esto se añaden las subvenciones provenientes de Turismo para la implantación de áreas de pernocta de turismo itinerante de autocaravanas y las actuaciones derivadas del PSTD Ribera Alta, con proyectos como la adecuación del antiguo Molino de agua. Dos actuaciones que finalizarán este próximo mes de noviembre, indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Actuaciones que, tal y como ha señalado la consejera Esnaola, "tendrán repercusión, no solo en las y los vecinos de Peralta, sino en toda la zona como un impulso al turismo y a la puesta en valor patrimonial y cultural de este municipio". Asimismo, ha subrayado que "el parking de autocaravanas promueve un turismo sostenible y alineado a los objetivos que trabajamos desde la dirección general".

En la visita han acompañado a la consejera, el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, y técnicos arqueólogos responsables de las excavaciones, la técnica de turismo y el técnico de Cultura y Festejos.

ÁREA DE PERNOCTA PERALTA

El área de pernocta cuenta con 17 plazas. Además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el DF 22/2024, de 6 de marzo, por el que se regula las áreas de áreas de pernocta del turismo itinerante de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares como cierre perimetral, división en parcelas, toma de agua para consumo o punto limpio de vaciado de aguas negras y grises, cuenta con duchas, fregadero y servicios adicionales como merenderos o zona de esparcimiento para mascotas.

Esta infraestructura, cuya ejecución finalizará en noviembre, ha sido subvencionada en las convocatorias a entidades locales para la implantación de áreas de pernocta de autocaravanas con 73.512,40 euros en 2024 y con 56.487,60 euros en 2025.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 'CAMPO ARLAS'

'Campo de Arlas'se descubrió 2003, pero no fue hasta 2021 cuando, con motivo de las obras de modernización del regadío tradicional de Peralta, se localizaron los restos arqueológicos que motivaron su declaración en 2024 como Bien de interés Cultural (BIC).

Dentro del panorama del poblamiento de época romana en Navarra, 'Campo de Arlas' responde a un nuevo tipo de asentamiento, que se ha definido como una estación viaria en relación con la calzada de Pompelo (Pamplona) a Gracchurris (Alfaro).

Su planta y extensión se ha reconocido entre 2021-2022 a través de sondeos, prospecciones geofísicas y excavaciones puntuales, por lo que los restos se hallan en su mayor parte sin descubrir. Lo conocido corresponde a un espacio edificado de planta rectangular con una superficie construida en torno a 4.000 metros cuadrados, dotado únicamente de estancias residenciales, entre las que destacan tres con mosaicos de temática geométrica y otros tres de argamasa, así como varias dependencias con sistema de calefacción por suelo radiante (hipocausto). Destaca por sus dimensiones el mosaico de la estancia 3, que se adorna con octógonos, en lo que sería un patio semicubierto de aproximadamente 270 metros cuadrados.

La ocupación de 'Campo de Arlas' tiene su origen en el s. I d.C., pero su momento de esplendor lo alcanzó en el Bajo Imperio (s. IV-V d.C.), momento en que se fechan estos mosaicos.

'Campo de Arlas' es por lo tanto, hasta la fecha, el único establecimiento viario conocido en Navarra correspondiente al Bajo Imperio, que sigue la peculiar morfología descrita, que conserva un elenco de mosaicos comparable al de las villas romanas más lujosas coetáneas y que se presenta en unas circunstancias (estado de conservación, titularidad, accesos, etc.) propicias para poder abordar la comprensión de un asentamiento de esta tipología en la mitad meridional de la Comunidad Foral de Navarra.

Desde el año 2021, Dirección General de Cultura, en colaboración en todo momento con el Ayuntamiento de Peralta, ha invertido 53.143 euros en el yacimiento arqueológico de 'Campo Arlas'. La mayor parte de ellos destinados a la caracterización del enclave y la conservación de los mosaicos descubiertos.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 'VIRGEN DEL PERO'

El Yacimiento de la 'Virgen del Pero' fue descubierto a principios del siglo XXI y desde entonces se han realizado dos intervenciones de urgencia en los años 2000 y 2020, y cinco excavaciones programadas consecutivas entre los años 2021 y 2025.

Tras la finalización de estas cinco campañas la información arqueológica recogida es suficiente para poder redactar un discurso histórico - arqueológico que nos permita conocer los devenires de la Ermita de la 'Virgen del Pero' en sus quinientos años de existencia. Dicha puesta en valor se ha iniciado en una primera fase en 2025 y su conclusión está prevista para el ejercicio 2026.

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha sufragado los gastos de la primera fase de la puesta en valor, que han supuesto un total de 29.922 euros. Además, el Ayuntamiento de Peralta se ha acogido a las ayudas a Entidades Locales para intervenciones arqueológicas que el Gobierno de Navarra pone a disposición, con un total invertido de 36.356 euros. Con algún otro gasto relacionado con el diseño de cartelería el total invertido por el Gobierno de Navarra hasta la fecha en 'Virgen del Pero' suma un total de 67.140 euros.