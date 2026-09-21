El espacio 'Solasean' regresa a Navarra Televisión en su nueva temporada con una entrevista al cineasta Ekaitz Bertiz

La periodista Maider Pascual conduce e espacio 'Solasean' de Navarra Televisión, que estrena nueva temporada con una entrevista al cineasta Ekaitz Bertiz. - NAVARRA TELEVISIÓN

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión arranca su nueva programación con la vuelta de 'Solasean', espacio de entrevistas en euskera que regresa a las pantallas con un espíritu de "diálogo pausado y cercanía con la actualidad y la cultura navarras".

El formato vuelve a estar conducido por la periodista Maider Pascual, quien se encargará de guiar las conversaciones con los rostros más destacados del panorama social, cultural y artístico. El estreno de la temporada está protagonizado por el director de cine navarro Ekaitz Bertiz.

Navarra Televisión ha explicado en una nota que 'Solasean' se plantea como un punto de encuentro para "descubrir el lado más personal y humano de sus invitados, complementando así la amplia oferta informativa de la cadena".

Ekaitz Bertiz llega a 'Solasean' tras haber participado en la producción cinematográfica de la película 'La bola negra'. Además, Bertiz desvelará los entresijos de su trabajo más reciente, un cortometraje que acaba de presentar en el Festival de Cine de San Sebastián.

El espacio de Navarra Televisión, que cuenta con la colaboración y patrocinio de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, podrá verse en esta nueva temporada los martes a las 21.45 horas y los jueves a las 22.45 horas. Además, el contenido estará disponible a través de la plataforma navarratelevisión.es y en www.natvplay.es.