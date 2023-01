Esparza, sobre la candidatura de Adanero: "No nos sorprende nada, el PP es irreconocible"

Afirma que "el problema que tienen Sayas y Adanero es que son dos profesionales de la política y quieren seguir teniendo un salario"



PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado sobre la candidatura del diputado Carlos García Adanero a la Alcaldía de Pamplona por el PP que no le "sorprende absolutamente nada" y que el Partido Popular es "irreconocible". Esparza ha considerado que "esta manera de hacer política no va a recibir premio".

Esparza ha asegurado, en una entrevista en RNE, que "el Partido Popular rompió Navarra Suma en el mes de agosto a través de unas declaraciones del señor Tellado -dirigente nacional del PP-, y era una coalición que aglutinaba a todo el centro derecha en la Comunidad". "El señor Tellado dijo que el PP en Navarra se iba a presentar con sus siglas, por tanto finiquitó ese proyecto de unión y luego con el paso del tiempo nos hemos ido enterando cómo el PP cuando era socio de UPN, cuando se votó la reforma laboral, fue por detrás, con malas artes, animó, convenció y pactó con Adanero y Sayas -entonces diputados de UPN- que cambiaran el voto para intentar tumbar la reforma laboral, en una práctica política que creo que es deplorable", ha afirmado.

Así, sobre la candidatura de Adanero a la Alcaldía de Pamplona por el PPN, Esparza ha dicho: "Ya no nos sorprende absolutamente nada, estamos hablando de un Partido Popular que para mi desde luego es irreconocible".

El presidente regionalista ha asegurado que "no se puede engañar a todos los españoles como se hizo, Adanero y Sayas entraron en el juego, engañaron a su partido, fueron desleales con él, engañaron a todos los españoles diciendo que iban a acatar la disciplina de voto -en el debate de la reforma laboral- para luego terminar votando lo contrario". "La sorpresa es que el Partido Popular estaba detrás, era el que había dirigido este complot, porque había unas elecciones en Castilla y León el domingo y necesitaban un golpe de mano", ha sostenido.

Tras ello, ha señalado que "esta manera de hacer política no tiene ningún recorrido en Navarra, yo no sé si a nivel nacional las cosas funcionan así, pero desde luego en Navarra la palabra dada es un valor y yo no tengo ninguna duda de que esta manera de hacer política no va a recibir premio". "El Partido Popular, desde el punto de vista de la ética, muy poquitas clases tiene que dar", ha dicho.

Preguntado sobre si va a solicitar la reunión del Pacto Antitransfuguismo para que los dos diputados sean considerados tránsfugas, Javier Esparza ha señalado que "el PP está fuera del Pacto Antitransfuguismo, no sé qué sentido tiene" solicitar una reunión. "Parece que para el PP vale todo", ha dicho.

Además, ha indicado que "en el caso del señor Adanero se va a dar la paradoja de que siendo diputado por UPN en Madrid se va a presentar por el PP a la Alcaldía de Pamplona; que cada uno lo califique como quiera, pero esto desde luego es sorprendente".

Según ha asegurado Javier Esparza, "el problema que tienen Sayas y Adanero es que son dos profesionales de la política, se han dedicado de forma exclusiva a la práctica política y quieren seguir teniendo un salario público y vinculado con lo público". "Si no hubieran terminado en el PP habrían terminado en Vox, los discursos así lo avalan", ha añadido.

El presidente de UPN ha considerado que los dos diputados "han decepcionado a muchísima gente". "La deslealtad con tu partido, con el partido que te ha dado todo, que te ha permitido ser lo que eres desde un punto de vista profesional, en el ámbito político, creo que es absoluta", ha dicho.

"EL CENTRO DERECHA SE ARTICULA EN TORNO A UPN"

Además, ha asegurado que tiene "la convicción de que UPN va a seguir siendo la primera fuerza del centro derecha en Navarra". "En Pamplona, según las encuestas, entre cero y uno es lo que va a sacar el Partido Popular. La última vez que se presentó el PP en solitario, en 2015, en Pamplona no sacó concejal. Este es el peso del PP en esta comunidad. El centro derecha se articula en torno a UPN y desde luego eso va a seguir siendo así", ha señalado.

Además, ha rechazado que se traslade la idea de que quiere un pacto con el PSOE y ha afirmado que "nosotros hemos dicho que no queremos ningún acuerdo con este socialismo que está blanqueando a Bildu". "Somos una alternativa de Gobierno, la única alternativa de Gobierno, de un Gobierno en Navarra que es de los socialistas con EH Bildu, y que nosotros queremos sacar, porque desde el punto de vista de la dignidad daña y deteriora esta Comunidad, y desde el punto de vista de la prosperidad, lo mismo", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que él ya ha dicho que UPN "no va a votar a Sánchez en la investidura, vamos a votar a Feijóo, queremos que haya un cambio de Gobierno en España". "Aquí, como vale todo, se puede decir cualquier disparate, pero en Navarra nos conocemos afortunadamente todos. Nosotros estamos haciendo la oposición a este Gobierno de María Chivite y de Bildu. El que está dando al cara aquí es UPN y con su portavoz en el Parlamento que se llama Javier Esparza. Quien está combatiendo a este socialismo es UPN. Que digan lo que quieran, pero no se lo cree nadie", ha asegurado.

Preguntado sobre si se mantienen todavía los puentes entre UPN y PP, Javier Esparza ha afirmado que "nosotros lo que vamos a pedir en cualquiera de los escenarios es lealtad y compromiso con Navarra". "Esta manera de hacer política no la entendemos. ¿Querer tumbar una reforma laboral engañando a todos los españoles es la manera, porque además tienes unas elecciones en Castilla y León y las encuestas te van mal? ¿La reforma laboral era buena o era mala? Cuando hay un partido que articula la manera de funcionar en esta dirección, a nosotros nos cuesta, y cuando a un socio que es leal como UPN se le traiciona de esta manera...", ha dicho.

Esparza ha añadido que "si el PP entiende que la política tiene que ser así, ellos sabrán, y nosotros lo que le vamos a pedir al PP y a Feijóo es lealtad y compromiso con Navarra, que piensen en Navarra en lugar de estar pensando en sus intereses personales, que parece que es lo que están haciendo".

El presidente de UPN ha explicado que "con el señor Feijóo he tenido un encuentro, en el que quedamos que en septiembre íbamos a tomar una decisión de forma conjunta sobre que hacemos con Navarra Suma, pero a los quince días rompieron el acuerdo y salió el señor Tellado diciendo que el PP se presentaba en Navarra con sus siglas". "Yo a Feijóo le deseo mucha suerte, de verdad, de corazón, quiero que sea presidente de este país, pero creo que la política no se puede practicar de esta manera, porque lo que genera es lo contrario, la desafección de los ciudadanos, y creo que eso en este momento al PP tampoco le interesa", ha asegurado.