Acto electoral de la coalición UPN-PP frente al Palacio de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Senado de la coalición UPN-PP, Javier Esparza, ha planteado este sábado la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que plantea la posibilidad de la anexión de Navarra a Euskadi, en una posible reforma constitucional. Y ha asegurado que "el único voto que cierra las ventanas al independentismo vasco es el voto a UPN-PP".

En un acto electoral celebrado frente al Palacio de Navarra, Esparza ha afirmado que ni PSN ni EH Bildu "respetan el régimen foral y lo han demostrado a lo largo de todos estos años". "Los socialistas lo utilizan para comprar votos y EH Bildu lo que pretende es dinamitarlo y que en Navarra manden los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses".

Ha advertido que, para EH Bildu, la transitoria cuarta "es una ventana de oportunidad para que Navarra forme parte de esa Euskal Herria con la que sueñan" y ha asegurado que, si la coalición abertzale se lo exige a Pedro Sánchez, "nadie duda de cuál va a ser la respuesta". "Sánchez puede vender cualquier cosa y también puede vender Navarra", ha censurado el candidato.

Igualmente, ha asegurado que "si por María Chivite fuera, tampoco iba a dudar en un momento determinado en hacer presidenta -de Navarra- a la candidata de EH Bildu". Tras asegurar que "UPN ya ha dicho que no va a hacer presidenta a María Chivite" y que el PSN va a ser "tercera fuerza" en las próximas elecciones forales, Esparza ha destacado que "le hemos preguntado a María Chivite si haría presidenta a la candidata de Bildu y no ha habido respuesta"; "y el silencio evidentemente deja a las claras en qué están pensando".

Javier Esparza ha dicho a EH Bildu y a Chivite que "se olviden" porque UPN-PP "va a cerrar esa ventana de la transitoria cuarta y la va a cerrar para siempre, si está en nuestra mano y tenemos los votos necesarios". "Parece mentira que todavía en el año 2026 tengamos que estar defendiendo lo que somos, nuestra historia, nuestra identidad, nuestro fuero, nuestra realidad institucional. Pero lo cierto es que es más necesario que nunca" porque "Navarra sigue estando en riesgo", ha afirmado.

"En Navarra todas las formaciones políticas dicen que respetan el régimen foral" pero "lo cierto es que hemos visto cómo se ha mercadeado en esta última legislatura con el traspaso de las competencias, en un ejercicio insultante para los navarros: competencias a cambio de investidura y a cambio de presupuestos", ha rechazado. "El PSOE y el PSN, tomando las decisiones que han tomado, han fortalecido a un proyecto que lo que quiere es que Navarra desaparezca", ha criticado, para acusar a los socialistas de estar "dañando y traicionando a Navarra y a los navarros".

Por su parte, ha afirmado que María Chivite "se ha plegado a los intereses de Pedro Sánchez y evidentemente Navarra ha salido mal parada". "Cada vez que ha tenido que elegir entre Sánchez o Navarra ha elegido Sánchez. Cada vez que ha tenido que elegir entre Sánchez o régimen foral ha elegido Sánchez", ha reprochado.

En este sentido, ha señalado que la coalición UPN-PP "hemos acordado apoyar el Amejoramiento del Fuero como expresión inequívoca de la voluntad del pueblo navarro", "blindar el régimen foral y el Convenio Económico" y "votar a favor de eliminar la transitoria cuarta en una eventual reforma de la Constitución Española".

"Defender Navarra es defender nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra capacidad de seguir decidiendo lo que nos afecta a los navarros", ha subrayado. Frente a ello, ha advertido que EH Bildu "lo que quiere es que Navarra forme parte de una república vasca". Por eso, "queremos cerrar esa ventana de oportunidad " mediante "una reforma constitucional que garantice y que no siga haciendo que Navarra mantenga ese carácter transitorio, porque Navarra no es transitoria".

Igualmente, ha destacado que "vamos a defender el Convenio Económico que permite recaudar pero luego gestionar los impuestos de los navarros y vamos a seguir hablando del desarrollo competencial en todo aquello que permita que se presten mejores servicios a los ciudadanos, a los navarros y a las navarras".

"La pleitesía a Bildu, la pleitesía a Sánchez, se ha pagado en estos siete años con menos régimen foral y con menos Navarra. Y nuestro compromiso por contra es ejercer el fuero y defender Navarra allí donde haga falta, allí donde se decide algo que afecte a los navarros", ha manifestado Esparza.

Por todo ello, ha asegurado que "el único voto que cierra las ventanas al independentismo vasco es el voto a UPN-PP". "El único voto que le duele a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a María Chivite o a Arnaldo Otegi es a la coalición UPN-PP". "Y el voto que va a frenar su indignidad y va a frenar esa Euskal Herria inventada es el voto a UPN-PP", ha concluido.