Esparza dice que "votar al PSN es votar un acuerdo con Bildu" y afirma que "la única alternativa real es UPN"

Asegura que quiere un Gobierno en solitario de UPN y cree que va a "recoger el voto del descontento" de esta legislatura

Dice que los regionalistas van a presentar más listas municipales que en 2019 y cree que el PP "está obsesionado con que UPN no gobierne"



PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha afirmado que "el votante socialista tiene que saber que votar al PSN" en las próximas elecciones forales "es votar un acuerdo con Bildu" y ha asegurado que "la única alternativa real es UPN".

Esparza, también presidente de la formación regionalista, ha señalado, en una entrevista con Europa Press, que quiere liderar un Gobierno en solitario de UPN tras las próximas elecciones y ha considerado que la formación regionalista "va a plantear un proyecto lo suficientemente atractivo para recoger el voto del descontento de lo que está haciendo este Gobierno".

El candidato regionalista ha afirmado que "todo aquel que no quiera que gobierne el PSN con Bildu va a votar a UPN, porque somos la única alternativa real". "Aquí o va a tener el Gobierno el Partido Socialista con Bildu o va tener el Gobierno UPN, no hay más opciones. Quien no quiera que continúe este Gobierno, quien no quiera que Bildu siga tomando las decisiones, quien no quiera que Bildu decida el futuro de nuestros hijos y el futuro de esta Comunidad, que vote a UPN, que nos dé la confianza, y yo creo que nos la van a dar de forma mayoritaria para cambiar las cosas", ha asegurado.

Javier Esparza ha considerado que "se necesita un cambio de Gobierno inmediato" porque "Navarra no aguanta otros cuatro años con Bildu marcando el futuro". "El PSN es evidente que quiere otro pacto con Bildu. Ahora dice María Chivite que no los va a meter en el Gobierno, hasta que le digan que la hacen presidenta si los mete en el Gobierno y los meterá, y ahora dice María Chivite que no le va a dar la Alcaldía de Pamplona a Asiron (EH Bildu), hasta que le pidan la Alcaldía de Pamplona. María Chivite va a hacer lo que tenga que hacer para intentar continuar de presidenta", ha dicho.

"HAY 8.800 PERSONAS MÁS EN DESEMPLEO"

El candidato regionalista ha sido crítico con la gestión del Gobierno durante esta legislatura y ha señalado que "en Navarra, desde que ha llegado este Gobierno, hay 8.800 personas más en desempleo". "Navarra, desde que se ha iniciado la legislatura, es la Comunidad en la que más ha crecido el paro de toda España. Esto es lo que pasa cuando haces una política fiscal que te convierte en una Comunidad que no es atractiva", ha dicho.

Además, Esparza ha señalado que "en el último año hay 20.000 personas más en riesgo de exclusión y pobreza". "Este Gobierno que se llama tan progresista, lo que está consiguiendo es que haya más pobreza en esta Comunidad. Están teniendo mucho más recursos, porque fiscalmente nos están crujiendo absolutamente a todos, pero sin embargo hay más pobreza, la sanidad se gestiona peor, hay menos empleo, está siendo un Gobierno que está deteriorando de forma permanente cualquier ámbito que se analice cuando nos comparamos con otras comunidades", ha dicho.

El candidato regionalista ha afirmado que cuando gobernaba UPN "se pagaban menos impuestos de los que pagamos ahora y teníamos la lista de espera más baja de la historia de Navarra". "Pagando menos impuestos hemos tenido pleno empleo en la Comunidad foral. Pagando menos impuestos había menos pobreza en Navarra", ha asegurado.

Sobre la forma en la que espera llegar al Gobierno, Javier Esparza ha señalado que "el PSN va a tener menos apoyos" porque "sus acuerdos con Bildu y la gestión nefasta le van a pasar factura". Además, ha apuntado que "las encuestas dicen que Geroa Bai baja y que quien sube es Bildu". "La relación de fuerzas se rompe, ya no va a ser la misma que hubo en el año 2019", ha indicado.

Por otro lado, ha asegurado que "hay elecciones generales en diciembre y los socialistas son conscientes a nivel nacional de que un acuerdo con Bildu en Navarra perjudica a Pedro Sánchez para ser presidente de España". En todo caso, ha dicho que desde UPN "no hay ninguna interlocución de ningún tipo con el PSOE, no estamos buscando eso".

Javier Esparza ha señalado que UPN "aspira a gobernar en solitario como se gobierna en muchas Comunidades, porque somos los más votados, con la suficiente fortaleza, y a partir de ahí llegar a acuerdos con unos y con otros". Según ha dicho, "UPN es un proyecto tremendamente transversal, es el partido más fuerte de esta tierra y el único que toma las decisiones aquí, en Navarra, y cuya prioridad es Navarra".

Además, ha asegurado que UPN llegó en su momento a acuerdos para conformar Navarra Suma con PP y Ciudadanos, "pero en esta legislatura yo he llegado a acuerdos con el PSN en algunas cuestiones y he llegado a acuerdos con Geroa Bai en otras cuestiones". "UPN siempre es un partido que ha sido capaz de llegar a acuerdos", ha dicho.

"EL CENTRO DERECHA VA A TENER MÁS VOTO" POR SEPARADO

Esparza ha defendido que "el centro derecha va a tener más voto" pese a la no reedición de Navarra Suma. "La explicación es muy sencilla. Un 32% de los que votaron a María Chivite no le van a volver a votar porque se han sentido engañados, porque se les dijo que no iban a pactar con Bildu y han pactado con Bildu. De ese 32% habrá personas que no nos van a votar y se van a quedar en su casa, pero hay otra parte importante que a UPN le vota, porque es un partido regionalista, foralista, y se sienten cómodos votando a UPN. Y de esa manera el centro derecha va a tener más voto del que tendría si fuéramos unidos", ha señalado.

Respecto a su relación con el Partido Popular, Javier Esparza ha señalado que el PP no es su "enemigo" pero ha indicado que a los 'populares' "lo que les preocupa es gobernar España". "Si María Chivite pacta con Bildu, Feijóo -presidente del PP- tiene la campaña electoral hecha para Madrid. Al PP, Navarra le importa lo justo, como al PSOE Navarra le importa lo justo. Para esos dos partidos su prioridad es gobernar España y si para eso tienen que pisotear Navarra lo hacen, sin inmutarse", ha considerado.

Esparza ha asegurado que no quiere "entrar en ninguna confrontación con el PP porque no es el enemigo, pero nosotros estamos planteando un Gobierno en solitario". "El PP se está preocupando de su marca, no se está preocupando de Navarra, y está obsesionado con que UPN no gobierne, y con hacer todo el daño que pueda a UPN. El problema de todo esto es que a quien se está dañando de verdad o a quien se puede dañar de verdad es a Navarra. Todo lo que se debilite a UPN es fortalecer a María Chivite y a EH Bildu", ha asegurado.

Además, ha señalado que, al igual que quiere un Gobierno de Navarra en solitario de UPN, también quiere gobiernos en solitario en los ayuntamientos. "Vamos a tener un resultado lo suficientemente importante como para gobernar en solitario. El PP sabrá lo que tiene que hacer", ha apuntado.

Esparza ha afirmado que "UPN va a presentar más listas municipales que en el año 2019, UPN está fuerte, lo va a demostrar en estas elecciones forales y municipales, y vamos a volver a ser la primera fuerza en Navarra".

Respecto a un posible acuerdo con el PP para concurrir a las elecciones generales, Javier Esparza ha señalado que "ellos han dicho que no quieren acuerdo y si el Partido Popular ha anunciado eso, nosotros obviamente concurriremos con nuestra marca, no tiene más".

De hecho, ha asegurado que en UPN quieren que "Feijóo presida este país", pero ha avanzado que "los votos de UPN no son gratis". "Al PP, si quiere nuestro apoyo, le pediremos lo primero lealtad, la que no ha tenido, y compromiso con Navarra. Si el PP quiere nuestro apoyo, el Estado tendrá que invertir en Navarra para generar prosperidad y futuro", ha dicho. También ha asegurado que UPN no apoyaría a "un presidente socialista" para el Gobierno de España. "Nosotros no somos socialistas", ha señalado.