Esparza reprocha a Chivite que "blanquee" sus acuerdos con Bildu y la presidenta dice que no se "avergüenza"

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha reprochado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que intente "blanquear" y "lavarse las manos como Pilatos" por sus acuerdos con EH Bildu, a lo que la jefa del Ejecutivo foral le ha contestado que no se "avergüenza" de los pactos que alcanza como presidenta.

Chivite y Esparza han protagonizado un nuevo cruce de declaraciones este jueves en el pleno de la Cámara foral a raíz de una pregunta presentada por el portavoz de Navarra Suma sobre "la falta de propuestas" de la coalición, según declaró la presidenta de la Comunidad foral.

Javier Esparza ha pedido a Chivite que "deje de mentir" y ha defendido las distintas propuestas planteadas por la coalición de UPN, PPN y C's a los presupuestos. "Claro que hay propuestas en materia económica, de salud, educación, infraestructuras... Cómo puede decir que no hicimos propuestas, no sé cómo no le da vergüenza. Además, le ofrecimos aprobar los Presupuestos si no había un acuerdo con EH Bildu y darle estabilidad hasta el año 2023 y dijo que no. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza", le ha reprochado a la presidenta.

A juicio del líder de NA+, Chivite está "atada de pies y manos a Geroa Bai y EH Bildu" y le ha dicho que "mandan ellos más que usted", ya que, a su juicio, "acepta todos los chantajes y vetos que plantean a Navarra Suma".

"Acepta la amenaza y pacta con EH Bildu con un acuerdo que todos dan por hecho que es de legislatura. Después de pactar parece que tiene la necesidad de blanquear al PSN de esos acuerdos con EH Bildu, pero ese es su problema. Entiendo que tenga que lavarse las manos como Pilatos por sus acuerdos con EH Bildu, pero esa es responsabilidad suya, pacta con Otegi porque quiere", ha declarado. Y ha pedido a Chivite "respeto" y que "no mienta en lo que tiene que ver con Navarra Suma".

Por su parte, la presidenta del Gobierno foral ha censurado que Esparza "hace intervenciones para justificarse ante su Comité Político debido a su debilidad interna porque hay mucha gente dentro de su organización que está cuestionando la inutilidad de sus políticas y la incapacidad de influir en las decisiones de este Gobierno".

"Viene aquí para justificarse internamente de que los 20 parlamentarios que tiene no influyen en nada en el devenir de la comunidad porque no quieren, porque se dedican todo el día al insulto", ha considerado Chivite, para agregar que ella no ha hablado con Otegi en su vida. "Usted ha dicho una mentira bien gorda porque yo no he pactado con Otegi", ha remarcado.

Asimismo, Chivite ha manifestado que no se "avergüenza" de los pactos que alcanza como presidenta, sino que "los publico porque si algo es este Gobierno es transparente, algo de lo que usted no puede presumir porque sus acuerdos con EH Bildu los tiene escondidos en los momentos en los que ETA mataba, eso es lo que hacía UPN".

En cuanto a las negociaciones presupuestarias, Chivite ha afirmado que la primera vez que llamó a Esparza para hablar de las cuentas "no puso ni una sola propuesta, y la segunda vez retiró la propuesta y propuso un cheque en blanco que era una trampa". Y ha pedido al portavoz de NA+ que "deje de buscar excusas y esté a la altura del momento".

En este sentido, ha avanzado que "en unos días aprobaremos el techo de gasto, comenzaremos el trabajo presupuestario en unos presupuestos que van a suponer la recuperación y el impulso de la comunidad", y ha preguntado a Navarra Suma "qué va a hacer" en este asunto.