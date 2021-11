Esparza reprocha a Chivite "el progresivo deterioro de Navarra" y lo achaca a que Bildu "tiene la llave"

El líder de Navarra Suma afirma que Chivite "no es de fiar y ha engañado a los navarros"

PAMPLONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha reprochado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "el progresivo deterioro de Navarra" y "el estancamiento de Navarra", lamentando que la Comunidad "ya no es referente, no avanza al ritmo que debiera".

Durante su intervención en el Debate del Estado sobre la Comunidad, Javier Esparza ha criticado que el discurso de María Chivite ha sido un "baño de autobombo y de presentación de una Navarra que solo existe en la imaginación de la presidenta del Gobierno".

Esparza ha afirmado que "buena parte de la explicación" para ese "deterioro" de Navarra "reside en algo que, lamentablemente", se mantiene en los últimos seis años, "con el Gobierno de Barkos y con Chivite, y se ha demostrado muy perjudicial para Navarra, y es que en ambas legislaturas la llave de la gobernabilidad y las políticas importantes las está definiendo EH Bildu".

Según ha señalado el portavoz de Navarra Suma, "Bildu es sinónimo de subir impuestos, es sinónimo de alejar a las empresas, es ir contra el progreso, es imposición, es falta de libertad". Esparza ha añadido que, eso, "unido a la visión cortaplacista de María Chivite, a su actitud conformista, su falta de liderazgo y su seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez están lastrando el presente y el futuro de Navarra".

Javier Esparza ha afirmado que la idea del "progresivo deterioro de Navarra, o cuando menos, su estancamiento, es la que preocupa a nuestro grupo, la que preocupa también a muchos ciudadanos, y la que hoy, por evidente, queremos denunciar".

Para argumentar su afirmación, el líder de Navarra Suma ha asegurado que "desde el inicio de la legislatura, Navarra es la Comunidad que más empleo ha destruido". "Hay 8.500 empleos menos y 10.100 parados más. La última EPA correspondiente al tercer trimestre de 2021 nos coloca en la peor posición por tasa de paro de los últimos 20 años, la peor de toda la serie histórica. Con usted, señora Chivite", ha dicho a la presidenta.

Esparza ha continuado señalando que en sanidad "las listas de espera han alcanzado los peores registros de la historia en tiempo medio para primera consulta, cirugía y revisiones" y ha afirmado que "la Atención Primaria está desmantelada y lo que se sostiene es gracias a la dedicación de los profesionales".

También ha asegurado que "la pobreza ha aumentado". "En el periodo 2015-2020 Navarra presenta la séptima peor variación de tasa AROPE de todas las Comunidades", ha añadido.

Del mismo modo, ha afirmado que "en fiscalidad hemos dejado de ser atractivos para la inversión empresarial y si no vienen empresas, no se genera empleo y se pierde talento, y si no hay empleo, las desigualdades sociales se incrementan".

"RALENTIZACÍON" EN EL CANAL DE NAVARRA Y EN EL TAV

Javier Esparza ha añadido que "la competitividad de una región y las inversiones empresariales tienen gran relación con las infraestructuras" y ha señalado que actualmente se está viendo "más de lo que ya vimos en la anterior legislatura, una ralentización, un frenazo importante tanto a la llegada del Canal de Navarra a la Ribera como a la culminación del TAV en Navarra". "Van a terminar esta legislatura, serán 8 años desde que UPN salió del Gobierno y no habrán movido un metro cúbico de tierra para que el agua llegue a la Ribera. Concluirán los 8 años y sólo se van a desarrollar las obras de la alta velocidad que dejó firmadas un acuerdo de UPN-PP en 2018", ha asegurado.

Además, Esparza ha cuestionado la gestión del Gobierno ante la pandemia de Covid-19 y ha afirmado que Navarra ha estado "entre las peores en incidencia en 4 de las 5 olas y en la mitad de la tabla en mortalidad, todo ello, teniendo muchos más recursos que la mayoría de las comunidades".

Así, Javier Esparza ha considerado que Navarra "ha perdido velocidad". "Navarra fue referente nacional, fuimos líderes, y ahora ya no lo somos. Esto es lo que desgraciadamente ven los navarros.

Esto es también lo que piensan en el resto de España de Navarra, una tierra referente hace unos años y que ya no lo es", ha asegurado.

El presidente de UPN ha advertido de que "nada está haciendo el Gobierno para que Navarra vuelva a liderar y a estas alturas, la verdad, ya no queda mucha esperanza de que vaya a hacerlo".

Además, Esparza ha señalado que "no debemos hacer recaer la situación de deterioro actual de Navarra solo en el impacto de la pandemia, ni mucho menos". "Lo cierto es que la situación de deterioro en Navarra empezó en la legislatura pasada, de la que ésta es una mera continuidad", ha asegurado.

Así, ha señalado que, "tras haber criticado con gran dureza al cuatripartito, en mayo de 2019 el PSN se unió a él para conformar un pentapartito a cambio de que le dejaran presidirlo". "Era lo único que les importaba, la presidencia del Gobierno. Y hasta ahí el cambio de una legislatura a otra. María Chivite por Uxue Barkos", ha dicho.

No obstante, ha señalado que para el Partido Socialista "sí que ha habido más cambios, para presidir han tenido que renunciar a su programa, a sus principios y a los valores que hasta ahora habían defendido, han tenido que ceder y ceder y ceder, han mentido a sus votantes y a la sociedad, han demostrado que no son de fiar, pero, eso sí, ocupan la presidencia del Gobierno".

Javier Esparza ha asegurado a la presidenta que "pasará a la historia por ser presidenta gracias a EH Bildu". "Con lo que hemos sufrido en esta tierra por el terrorismo etarra y seguir pactando con ellos sin exigirles la condena de ETA, el cese de los homenajes a asesinos, que pidan perdón por el daño causado, que se arrepientan y repudien haber defendido el asesinato para conseguir objetivos políticos, que ayuden a esclarecer todos los asesinatos sin resolver o que entre sus filas no haya militantes que hayan formado parte de ETA. No exigirles todo eso deja a las claras que lo único importante para usted es ocupar un sillón", ha asegurado.

Así, ha considerado que Chivite "está blanqueando a quienes tienen un proyecto independentista para España y a quienes quieren a Navarra dentro de Euskal Herria". "Usted está blanqueando a quienes tienen como prioridad sacar a los asesinos de ETA de la cárcel", le ha reprochado.

En todo caso, Javier Esparza ha afirmado que "otra forma de hacer las cosas es posible para conseguir una Navarra próspera y, con ello, más igualitaria, digital, más cohesionada, que afronte el cambio climático sin ir en contra del desarrollo económico, que haga el mayor aprovechamiento posible de nuestros Fueros desde la solidaridad y la lealtad con el resto de España, que vuelva a liderar, que no deje a nadie atrás".

El presidente de UPN ha asegurado que "tenemos muy claro qué hay que hacer en Navarra para generar empleo -solo con UPN se alcanzó pleno empleo- y garantizar servicios públicos de calidad". "Volveremos a hacer de Navarra un referente, que no le quepa duda a los navarros. Tenemos y representamos una alternativa a este pentapartito. Sin usted de presidenta, señora Chivite, porque no es de fiar y ha engañado a los navarros y en especial a quienes de buena fe le votaron", ha asegurado, para afirmar que "los ciudadanos no van a perdonar ni sus mentiras, ni su traición, ni tampoco que estén dejando a Navarra atrás".