Esparza responde a Bendodo que sus palabras de que UPN está en brazos de Bildu son una "ignominia" y una "estupidez"

Ha señalado que UPN es la "alternativa a este Gobierno de PSN y EH Bildu" y "el pentapartito deteriora la convivencia en esta tierra"



PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha respondido al coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien ayer acusó a la formación regionalista de que "está en brazos" del PSOE y de Bildu, que le parece una "ignominia", una "estupidez" y "mala baba" hacer esas declaraciones.

Esparza ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Bendodo "no vino a hacer oposición a este Gobierno del Partido Socialista con EH Bildu, porque no son alternativa ni a nada ni a nadie en Navarra, pero sí vino a insultar a UPN". Esparza ha manifestado así que "UPN es un partido que tiene las cosas muy claras, los principios y los valores muy claros, UPN es un partido que lleva defendiendo la libertad y la democracia en esta tierra desde que nació", y ha añadido que por ello "ha sido perseguido de forma permanente por la izquierda abertzale y por una organización terrorista como ETA". "UPN es un partido que tiene dos concejales asesinados por ETA", ha expuesto.

Javier Esparza ha señalado que hacer las declaraciones que realizó Bendodo en Pamplona "supone desconocer absolutamente la realidad de esta tierra y deja a las claras cuál es el nivel del PP en Navarra y a nivel nacional". "Ellos sabrán a donde van con estas declaraciones pero creo que se retratan solos y quedan en evidencia", ha añadido.

Según ha comentado, "la estupidez es tan grande que no se lo cree nadie". "Si a cualquier ciudadano le preguntamos si UPN está en brazos de EH Bildu no se lo cree nadie", ha aseverado, para afirmar que "en la política española, y lo están trasladando a Navarra desde el PP, vale todo, se puede decir cualquier estupidez para buscar una portada y no tienen ni complejo ni pudor". "El señor Bendodo entiendo que sabrá que eso es mentira y si no lo que tiene que hacer es no dedicarse a la política", ha manifestado.

Preguntado si puede pasar que en la próxima campaña electoral terminen debatiendo UPN y PP, Esparza ha manifestado que "tenemos muy claro quién es nuestro enemigo". "UPN es la alternativa a este Gobierno de PSN y EH Bildu; nuestro adversario desde el punto de vista político es PSN y EH Bildu", ha dicho, para afirmar que "este pentapartito que hay en Navarra deteriora la convivencia en esta tierra, la prosperidad y es malo para Navarra".

Ha añadido el líder de UPN que "vamos a representar la única alternativa a este Gobierno". "Después de las elecciones de mayo va a haber dos posibilidades, o gobierna el PSN con EH Bildu o gobierna UPN, no hay más", ha sentenciado.

Esparza ha advertido de que van a criticar al Gobierno "cuando tengamos que criticarlo porque creemos que ha hecho una mala gestión de lo que han sido estos cuatro años y vamos a dejar muy clara la indignidad de los acuerdos del PSN con EH Bildu". "Para mí es indecente que el PSN esté blanqueando, normalizando de forma permanente a EH Bildu y no nos vamos a callar", ha dicho, para exponer que en Navarra "hay una mayoría social que quiere otro gobierno y no está de acuerdo con lo que está pasando en Navarra".

TRANSFUGUISMO

En otro orden de cosas, preguntado sobre el transfuguismo, Javier Esparza ha señalado que el PP "no está en el pacto antitransfuguismo, se fue del pacto porque obviamente no le interesa estar, porque en toda España está acogiendo tránsfugas, en Navarra también".

En cuanto a nuevos pasos de cargos de gobiernos anteriores de UPN al PP, el líder de la formación regionalista que lo desconoce pero ha indicado que "la realidad es la que es, en Navarra nos conocemos todos, todo el mundo sabe qué personas se han pasado al PP, no tengo nada que decir, pero creo que el nivel es claro".