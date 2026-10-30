Esparza teme que el 11N sea "aprovechable para grupos radicales" y pregunta a Chivite "qué le va a decir" a EH Bildu

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el 11 de noviembre, día de la huelga general convocada en defensa del derecho a la vivienda, "puede ser una fecha aprovechable" para que "grupos radicales y violentos intenten repetir episodios similares" a los cometidos en Barcelona o Bilbao, "y lo que le preguntamos a María Chivite es qué le va a decir a EH Bildu, porque esos grupos radicales en Navarra se vinculan con quien se vinculan, y se vinculan con la izquierda abertzale".

En una rueda de prensa, Esparza ha explicado que en el próximo pleno parlamentario de control UPN preguntará sobre este tema al Gobierno, porque es "una cuestión que nos preocupa especialmente, y que tiene que ver con la seguridad".

"Hemos visto qué está ocurriendo en otras ciudades como Barcelona o Bilbao. Hemos visto qué ocurre aquí en Pamplona también, ante la visita de Vito Quiles. Vemos que el 11 de noviembre puede ser una fecha aprovechable para que grupos radicales y violentos intenten repetir episodios similares, y lo que le preguntamos al Gobierno es qué es lo que va a hacer, lo que le preguntamos a María Chivite es qué le va a decir a EH Bildu, porque esos grupos radicales en Navarra se vinculan con quien se vinculan, y se vinculan con la izquierda abertzale", ha indicado.

Según ha señalado, "EH Bildu en Bilbao no ha condenado lo que ocurrió, la quema de los coches, el lío que se montó, los daños que hubo". "No lo ha condenado, no ha querido firmar una declaración en el Ayuntamiento de Bilbao. Aquí, el PSN, María Chivite, ¿va a exigir a EH Bildu que lance un mensaje de que se puede ir a la huelga sin quemar contenedores, sin kale borroka? ¿Sí o no?", ha planteado.

Esa, ha dicho, "es la pregunta que le hacemos a la presidenta del Gobierno, porque es una cuestión que nos preocupa y creo que ese 11 de noviembre tiene que estar en la agenda de todos". "Navarra tiene que hacer bien las cosas, se tienen que prever las cosas desde el punto de vista de la seguridad de los navarros, y desde luego yo creo que el gobierno tendría que lanzar mensajes en esa dirección", ha manifestado.

DESIGNACIÓN COMO CANDIDATO PARA EL SENADO

Por otro lado, ha respondido a los medios de comunicación sobre su designación como candidato de UPN al Senado para las próximas elecciones generales de 29 de noviembre, a las que la formación regionalista concurre de forma conjunta con el PP.

"El comité de listas del partido me ha propuesto, me ha propuesto a un Consejo Político, y un Consejo Político lo ha ratificado. Me ha propuesto a mí, ha propuesto a otras personas, evidentemente antes de proponerte en el comité de listas hay una conversación y se plantea si estoy dispuesto a ayudar a UPN desde este lugar", ha explicado, tras añadir que "sí, estoy dispuesto y lo vamos a intentar".

Preguntado sobre si se siente "desplazado" por ser candidato al Senado en vez de al Congreso, Esparza ha respondido que "para nada". Según ha señalado, el Senado "ha tenido una actividad extraordinaria en esta pasada legislatura, yo creo que hay tanta relevancia como la que ha tenido el Congreso".

"En el Congreso la lista va como va", ha explicado Esparza, en referencia al acuerdo entre UPN y PP, que preveía el primer puesto para una mujer (UPN) y el segundo para un hombre (PP). "A partir de aquí, ir de número uno al Senado para mí es un honor, y para nada me siento relegado", ha subrayado.

Sobre su postura respecto a Vox, ha señalado que "coincido con Vox en muchas cosas y no coincido con Vox en otras, esta es la realidad, y cuando no coincido con Vox y Vox ataca a UPN, quien representa a UPN en el Parlamento, defiende a UPN, como no puede ser de otra manera, pero de la misma forma que si atacan a UPN el Partido Socialista, Bildu o el Partido Popular, da exactamente igual".

"Nosotros defendemos lo que tenemos que defender, que es nuestra formación política. A partir de aquí, el acuerdo que tenemos en Madrid nos obliga a la investidura y nos deja libertad de voto en todo lo demás, y yo creo que eso es algo muy importante porque va a permitir que UPN tenga voz propia en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, si obtenemos representación, y eso es algo muy bueno para Navarra", ha manifestado.

Ha añadido Esparza que "nosotros estamos centrados en Navarra nuestra prioridad es Navarra", y "que haya una voz que no dependa de nadie, que no tenga ningún superior jerárquico al que tenga que pedir consejo o posición de voto, y que ponga siempre por delante los intereses de los navarros, creo que es algo muy sensato".

"Y a veces coincidiremos con el Partido Popular y con Vox, y otras veces coincidiremos con uno de ellos, y otras veces con ninguno, y otras veces coincidiremos con otra formación política, en función de lo que proponga, si lo que propone es bueno o es malo para los navarros. Nos deja manos libres, y creo que es algo muy importante", ha incidido.

Preguntado por las cuestiones que separan a UPN de Vox, Esparza ha citado el régimen foral. "La defensa del régimen foral es algo evidente, Vox quiere que Navarra sea una diputación española más", ha destacado, tras añadir que "nosotros queremos que Navarra sea una Comunidad foral".

"Nosotros respetamos el convenio económico, respetamos nuestro régimen foral, queremos que se desarrollen nuestras competencias. Eso nos separa absolutamente de Vox, que quiere justamente lo contrario, es un partido que lo que quiere es centralizar España, que las competencias estén en el Gobierno de España, y que no estén en las comunidades y menos en una Comunidad foral como Navarra. Son dos maneras de ver la realidad institucional de esta tierra y el futuro", ha remarcado.

UPN, ha continuado, "nace precisamente para defender que Navarra sea una Comunidad foral, y nace porque hay una transitoria cuarta en la Constitución". "Nosotros no queremos que Navarra sea una diputación vasca más, pero no queremos que Navarra sea una diputación española más. Queremos que Navarra sea lo que es. Y quienes se pongan enfrente, pues evidentemente nos tienen enfrente. Desde el respeto, pero enfrente", ha dicho.

EXPEDIENTES POR ACTOS EN PERIODO ELECTORAL

Por otro lado, ha sido preguntado por los expedientes abiertos a instituciones como el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona por actos celebrados en periodo electoral, que han sido denunciados por UPN ante la Junta Electoral.

Al respecto, Esparza ha respondido que "hay una norma que todo el mundo tiene que cumplir, la presidenta del Gobierno también, cualquier administración pública también, el Gobierno, un Ayuntamiento, esté gobernado por quien esté gobernado, y lo lidere quien lo lidere". "Todos nos debemos a eso y por tanto lo tenemos que cumplir", ha reivindicado.

En este sentido, ha explicado que "cuando nosotros creemos que hay algún incumplimiento, lo ponemos en conocimiento" de quien "tiene que tomar la decisión y termina decidiendo si efectivamente hay un incumplimiento o no". "Creo que es la manera de hacer las cosas y desde luego nosotros vamos a seguir", ha añadido.

Según ha remarcado, "en el momento en que veamos que hay algo que creemos que no cumple con la norma, lo vamos a poner en conocimiento de la Junta Electoral". "A partir de ahí, nosotros respeto escrupuloso, pero que la Junta determine lo que corresponda", ha indicado.