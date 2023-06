Esparza (UPN) afirma que Chivite "ha decidido que quiere seguir atada a EH Bildu" y que Navarra "había votado otra cosa"

Niega que UPN tuviera un acuerdo con Vox para la secretaría primera del Parlamento y dice que el PSN "intentar lavar su conciencia"



PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este viernes, tras la constitución del Parlamento de Navarra, que la líder del PSN, María Chivite, "ha decidido que quiere seguir atada a EH Bildu". Frente a ello, Esparza ha señalado que Navarra "había votado otra cosa" el 28 de mayo, argumentando que los grupos que la legislatura pasada formaban parte del Gobierno tienen ahora dos escaños menos.

"Se ha constatado lo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Es el primer pago de María Chivite y del PSN a EH Bildu. EH Bildu exigió estar en la Mesa del Parlamento, lo puso como condición ineludible para continuar hablando y el PSN ha cedido y ha permitido que EH Bildu esté en la Mesa", ha asegurado Esparza.

En la votación de la Mesa, los socialistas han apoyado al candidato de Geroa Bai a la Presidencia del Parlamento foral. En la votación de las vicepresidencias, el PSN ha contado con el apoyo de Geroa Bai. Y finalmente, para las secretarías, Geroa Bai ha apoyado a EH Bildu y el PSN ha votado en blanco. EH Bildu ha obtenido la secretaría segunda de la Mesa.

En opinión del presidente de UPN, "es evidente que tienen un acuerdo". "El PSN, hace cuatro años, teatralizó un poco, se resistió un poco más para terminar haciendo lo mismo que ha hecho hoy, pero hoy ni siquiera eso, se ha entregado desde el inicio. Se ha permitido reunir con EH Bildu para que se puedan tomar imágenes, cosa que hace cuatro años tampoco quisieron. Han pasado ya esas rayas de la vergüenza", ha señalado.

Javier Esparza ha asegurado que "la exigencia de EH Bildu cada día es mayor y las cesiones del PSN cada día son mayores". "María Chivite ha decidido que quiere seguir estando atada a EH Bildu y de una forma más importante (la pasada legislatura tenía 7 parlamentarios y en esta tienen 9), y la realidad es que Navarra había votado otra cosa. Había votado gobiernos alejados de EH Bildu, hay mayorías que se pueden conformar sin que Bildu tenga las llaves de la gobernabilidad de esta tierra, y desgraciadamente los socialistas están donde estaban, quieren seguir por la misma senda", ha indicado.

El candidato regionalista ha asegurado que "Navarra votó el 28 de mayo menos peso a quienes estaban en el Gobierno". "Quienes están en el Gobierno tenían 23 parlamentarios, después del 28 de mayo han tenido 21, es decir, han perdido dos. Esta es la realidad", ha dicho.

Además, Esparza ha negado que UPN tuviera un pacto con Vox para que los regionalistas obtuvieran la secretaría primera en lugar de la secretaría segunda. "Desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en las votaciones, con 15 parlamentarios UPN tenía garantizada una secretaría y una vicepresidencia, es evidente. Escuchar al señor Alzórez hablar de que tenemos un pacto con Vox es una mentira más. Una de tantas, porque no tienen ningún tipo de credibilidad. Yo lo calificaría de estupidez o de sandez, puede ser cualquiera de las dos, que elija él la palabra con la que se queda", ha afirmado.

Javier Esparza ha señalado que "la realidad es que lo que quieren hacer es intentar lavar su conciencia, los socialistas quieren lavar su conciencia con invenciones, lavar su conciencia de esos acuerdos con EH Bildu, a los que han estado atados toda la legislatura y a los que quieren seguir atados en el futuro, pero así no se lava la conciencia, con mentiras, desde luego, con falacias, no se lava la conciencia absolutamente de nadie".

Así, el presidente de UPN ha señalado que "nosotros con Vox no hemos hablado, no ha habido ningún tipo de diálogo de nada, Vox ha votado libremente lo que ha querido sin haber ningún tipo de diálogo". "Ningún tipo de diálogo es ningún tipo de diálogo. Tener la secretaría primera o la segunda es algo que, quienes conocemos el funcionamiento del Parlamento, lo situamos en un contexto que no es algo tremendamente relevante", ha explicado.

Así, ha afirmado que en UPN han hablado con los parlamentarios regionalistas Yolanda Ibáñez y Pedro González, que han sido los candidatos a la secretaría. "Hoy los dos han venido aquí sin saber quién iba a ser elegido de los dos y ya está. Y a partir de aquí Vox ha decidido libremente que nos votaba. Eso es lo que puedo decir, pero no hay absolutamente nada más. Yo creo que, interpretando un poco el voto, Vox ha preferido que, para que no tenga la primera secretaría Bildu, votarnos a nosotros. Ha elegido entre Bildu y UPN. Bueno, pues ya está. En las anteriores votaciones a la presidencia del Parlamento Vox ha votado en blanco y en la primera vicepresidencia también ha votado en blanco, yo creo que es claro", ha asegurado.