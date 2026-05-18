Esparza (UPN) dice que Chivite "no ha adelantado las elecciones porque le ha asustado el resultado que puede tener"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "ha estudiado adelantar las elecciones" en Navarra y "no lo ha hecho porque le ha asustado el resultado electoral que puede tener".

Después de que el Gobierno foral encargara un informe para conocer cuándo expiraba el plazo en el que se podrían convocar elecciones anticipadas -según una información públicada por Diario de Navarra-, Esparza ha afirmado que esto "denota el nerviosismo del PSN". "Deja a las claras que María Chivite ha estudiado adelantar las elecciones o no, y deja a las claras que el Gobierno liderado por el PSN está en una estrategia partidista en lugar de centrarse en los problemas de los ciudadanos. Chivite no ha adelantado las elecciones porque le ha asustado el resultado electoral que puede tener, porque si no las hubiera adelantado", ha asegurado.

En ese sentido, Esparza ha afirmado que "no tiene ningún sentido hacer este informe si no estás valorando de una forma real y clara un adelanto electoral". "¿Por qué no tomas esa decisión? Porque no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque sabes lo que va a ocurrir. Y lo que hubiera ocurrido o lo que ocurrirá dentro de un año es que el Partido Socialista va a perder apoyos, va a perder votos, va a perder parlamentarios y va a dejar de ser la segunda fuerza en esta comunidad y va a pasar a ser la tercera fuerza, porque EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra. Ante eso, María Chivite ha tomado la misma decisión que Pedro Sánchez, aguantar hasta el final y luego ya veremos qué es lo que ocurre", ha expuesto.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que es "jugoso" que la publicación del informe "haya sido casi coincidencia" con la división entre los socios de Gobierno por el cierre de aulas en la red concertada, "pero quiero aclarar que la solicitud del informe para ver hasta cuándo se podían convocar elecciones anticipadas precisamente vino de la publicación en un medio de comunicación" de una información sobre este tema. "Ahí surgieron las dudas jurídicas de hasta cuándo se podían convocar las elecciones anticipadas y el Gobierno decidió solicitar un informe jurídico, pero porque se había publicado en un medio y había suscitado dudas. La solicitud de este informe fue a principios de abril", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "sabíamos que había un debate sobre la posibilidad de convocatoria de elecciones, pero es un debate que habíamos oído con anterioridad" y "no al calor de estos días". "No sabemos cuándo se pidió el informe", ha dicho, para indicar que "era un momento difícil pero Geroa Bai se centraba en buscar un acuerdo y en defender que no se cerraran aulas en el sistema educativo navarro".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que "teníamos conocimiento de que ese informe se encargó, es un informe que nosotros no encargamos, y entendemos que se habrá encargado en el ámbito político de una decisión concreta de una formación política". "No nos podemos llamar a engaños. Durante las últimas semanas, durante los últimos días, se ha dado una situación de evidente crisis política. Creo que todos los escenarios estaban sobre la mesa y cada grupo parlamentario se ha asesorado de la manera que ha estimado oportuno. Nosotros no le damos mayor importancia a ese informe concreto. Creo que cualquier decisión que se adopte en el seno de una institución se tiene que adoptar con toda la información y con todos los escenarios. No le damos más importancia", ha indicado.

Guzmán ha afirmado que el escenario de un adelanto electoral "no lo contemplamos en ninguna discusión ni en ninguna conversación con los socios, y tampoco lo dejamos de contemplar". "Durante los últimos días, en lo que trabajamos de manera denodada desde Contigo-Zurekin era en intentar dar cumplimiento de manera íntegra al acuerdo político-programático. Evidentemente, eso pasaba por no permitir la aprobación de esa proposición de ley de UPN y por ratificar ese acuerdo que habíamos alcanzado las tres formaciones políticas que suponía la eliminación de catorce unidades en la red privada concertada que no eran necesarias para el sistema educativo navarro. En eso centramos todos nuestros esfuerzos. Cualquier otro tipo de escenario habría que analizarlo a posteriori", ha señalado.