Esparza (UPN) pide "responsabilidades políticas" a Chivite ante la investigación sobre la adjudicación de Belate

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes "responsabilidades políticas" a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ante la investigación que va a realizar la UCO de la Guardia Civil sobre la adjudicación de la obra de Belate, en el marco del 'caso Koldo' que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ha decidido incorporar este asunto a la causa.

Javier Esparza ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "por primera vez en 30 años una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra, y está siendo investigada, en primer lugar, porque UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil, y en segundo lugar, y es lo más relevante, porque la Guardia Civil, los miembros de la UCO y el propio juez entienden que hay indicios sólidos y suficientes para hacer una investigación en profundidad de la adjudicación de la obra de Belate".

El portavoz de UPN ha subrayado que "esto no había pasado en los últimos 30 años en Navarra y esto evidentemente exige la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno y por parte de quien lo preside, que es María Chivite".

Javier Esparza ha considerado que lo ocurrido es "tremendamente grave" y ha criticado que "el Gobierno ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias, y evidentemente, al final, dándose de bruces con la realidad". "Se ha visto atropellado de forma permanente por las noticias que una tras otra se han ido sucediendo", ha indicado.

En ese sentido, el portavoz de UPN ha afirmado que inicialmente desde el Gobierno trasladaban que "no había caso Belate, en Belate no pasaba absolutamente nada; Cerdán era una víctima; no había ninguna obra pública investigada en Navarra; todo esto era una cacería de UPN, la semana pasada la propia presidenta habló de caza de brujas". "Ayer y hoy hemos escuchado cómo el Gobierno ha terminado diciendo que se alegra mucho de que la UCO investigue sobre Belate. Desde Príncipe de Viana escuchábamos los fuegos artificiales que tiraban en el Palacio", ha ironizado Esparza.

Tras ello, el portavoz regionalista ha afirmado que "ningún dirigente autonómico se siente satisfecho o celebra que la Guardia Civil tenga que venir a investigar". "Que quieran tomar a la sociedad navarra por tonta y que el Gobierno diga que está celebrando que la UCO va a investigar Belate... Con eso está dicho absolutamente todo. Están desnortados", ha asegurado.

Javier Esparza ha considerado que el Gobierno está "muy preocupado y las vacaciones de María Chivite se han visto estropeadas por esta noticia". "También creo que hay nervios dentro del propio gobierno. Hay falta de confianza entre sus socios. Ya estamos viendo algún tuit llamativo empezando a recular. Creo que todos estos meses desde el Gobierno se van a vivir con mucha incertidumbre, con mucha tensión, porque no saben qué se van a encontrar", ha señalado.

Javier Esparza ha afirmado que la adjudicación de Belate "olía mal, en Navarra muchos sabemos lo que ha ocurrido y ahora lo que hace falta es que la Guardia Civil lo demuestre si efectivamente hay pruebas".

Preguntado sobre qué cree que puede demostrar la Guardia Civil con su investigación, Esparza ha señalado que "de la misma forma que en el último informe de la UCO salieron unos whatsapps que venían a vincular al señor Alonso -administrador de Servinabar- y a Acciona con una obra de una cárcel en Guipúzcoa, pues Belate está en el entorno". "Cuando Antxon Alonso, Santos Cerdán, Servinabar, Acciona, Koldo García y José Luis Ábalos han estado por toda España presuntamente recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita y cobrando mordidas del 2%, algunos nos preguntamos cómo por toda España se comportan de una forma y las mismas personas, las mismas empresas, aquí en Navarra son unas benditas. Tenían una manera de proceder. Esa manera de proceder buscaba enriquecerse de forma presuntamente ilícita. Los audios, los whatsapps, todos los informes de la UCO así lo manifiestan. Esto terminará en una instrucción y el juez terminará dictando una sentencia", ha señalado.

Javier Esparza ha añadido que la adjudicación de Belate "está repleta de irregularidades, la Oficina Anticorrupción dijo que era nula de pleno derecho, por lo tanto, ilegal; ha habido técnicos de la administración, que eran los que se tenían que encargar de garantizar la legalidad, que en sus votos particulares, en sus informes, decían que en los pasillos se decía a quién se iba a adjudicar; que el presidente de la mesa de contratación es el que termina decidiendo a quién se puntúa; los técnicos de la mesa de contratación reconocieron que habían recibido presiones; a la empresa de Santos Cerdán, que es Servinabar, donde Santos Cerdán tiene el 45%, según la UCO, el Gobierno de María Chivite le ha adjudicado 76 millones de euros". "Eso no lo han explicado desde el principio, porque es inexplicable. Creo que la explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realice sobre esta adjudicación", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que existan en Navarra otras adjudicaciones similares, Javier Esparza ha subrayado que UPN presentó una denuncia sobre Belate "por algo, no hemos denunciado las demás adjudicaciones donde también están Servinabar y Acciona". "Belate tiene unas características muy diferentes al resto, pero en todo caso, donde están Acciona y Servinabar, con todo lo que sabemos de los informes de la UCO que ha ocurrido a nivel nacional, desde luego nosotros no veríamos con malos ojos que se revisara", ha señalado.