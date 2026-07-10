Estabilizado un incendio en un campo cosechado en Ardanaz de Egüés

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han estabilizado un incendio declarado este viernes en un campo cosechado en Ardanaz de Egüés (Valle de Egüés), en la Regata de Lizarraga.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio, declarado entre Badostáin y Ardanaz de Egüés, muy cerca de Sarriguren, se ha recibido a las 15.03 horas, y se ha dado por estabilizado a las 15.45 horas. No hay personas afectadas.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, BHIF 2 helicópteros, guardas de Medio Ambiente, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil. Los bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de remate.