Estabilizado el incendio de Ezcabarte y las labores se centran en actuar sobre unos 10 puntos calientes

Imagen del incendio de Ezcabarte el pasado 25 de junio. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han dado por estabilizado este domingo el incendio declarado el pasado jueves en Ezcabarte y las labores se centran en estos momentos en la extinción definitiva de alrededor de 10 puntos calientes dentro del perímetro.

Así lo ha explicado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha visitado este domingo por la mañana el Puesto de Mando Avanzado establecido en Unzu para conocer la evolución de este incendio que, según las estimaciones actuales, ha afectado a unas 400 hectáreas.

Chivite ha indicado que "no hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a requerir que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes acaben de extinguirse totalmente". Ha reconocido que la situación de las temperaturas y la humedad tras las últimas lluvias "ha mejorado" y ha anunciado que "desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como forestales en el conjunto de la comunidad".

La presidenta ha puesto en valor la "buena coordinación" de todos los actores implicados en el dispositivo, entre bomberos, Protección Civil, guardas forestales, sanitarios y fuerzas de seguridad, así como los agricultores "que intervinieron desde el minuto uno", junto con los alcaldes y con el Gobierno de España.

Ha explicado que la previsión para los próximos días "es que haya más humedad", lo que "ayudará a los profesionales a terminar de atajar bien este incendio ante posibles subidas de temperaturas que haya más adelante".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha explicado que, a pesar de que las condiciones meteorológicas han mejorado, se mantiene el nivel 2 de emergencias, lo que permitirá recurrir a los medios aéreos puestos a disposición, si bien este domingo no están movilizados.

Las labores este domingo se van a centrar sobre todo en trabajo terrestre. Los medios que se van a disponer a nivel aéreo van a ser para hacer vigilancia de los alrededor de 10 puntos calientes que tenemos. Trabajan sobre el terreno 8 brigadas, con personal de medio ambiente y con el bulldozer que está haciendo el ensanche del perímetro.

A nivel operativo lo que se espera, si las condiciones son favorables a partir de la tarde, es ir "desescalando poco a poco" los medios, pero mantener brigadas durante los próximos días.

Las previsiones iniciales es que el incendio ha afectado a unas 400 hectáreas, pero en los próximos días técnicos de medio ambiente harán una valoración del conjunto del perímetro que ahora mismo está acotado. La zona afectada es vegetación y no se han visto dañadas ninguna infraestructura. La única afección en este sentido fue el corte que se tuvo que realizar en la línea de alta tensión que cruza hacia Anoz para que los helicópteros pudieran trabajar en la zona en las labores de extinción.