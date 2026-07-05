Estabilizado el incendio forestal en Imarcoain

Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal de Imárcoain, a 5 de julio de 2026, en Imárcoain, Valle de Elorz, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este domingo por la tarde en el término de Imarcoain ha sido estabilizado por los efectivos desplegados para realizar las labores de extinción.

A partir de las 21 horas están recibiendo el relevo los efectivos de los parques de Estella, Sangüesa, Tafalla, Cordovilla y la brigada helitransportada que han trabajado durante la tarde en la zona. Durante la noche, permanecerán en el lugar efectivos de Estella, Peralta y Tafalla, según ha informado el 112 Sos Navarra.

También han trabajado en el dispositivo agricultores de la zona, coordinados por el Guarderío de Medio Ambiente, en labores de perimetración y realizando cortafuegos.

El puesto de mando avanzado se ha establecido en el polígono de Beriáin para facilitar la vigilancia del pinar afectado por el fuego.

Por otro lado, a las 20.45 horas ha quedado reabierto el tráfico en la AP-15 en ambos sentidos.

Además, a las 20.50 horas han sido evacuadas la totalidad de las personas que permanecían en el tren detenido en el apeadero de Unzúe. Se ha movilizado al lugar una ambulancia de soporte vital básico de DYA en prevención.

A las 21.30 horas se ha reabierto el tráfico ferroviario tras la comprobación de la vía por parte de Adif.

Sos Navarra ha solicitado a la ciudadanía que no se acerque a la zona del incendio, tanto por su seguridad como para no entorpecer la circulación de los vehículos que forman parte del dispositivo de extinción.