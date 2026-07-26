Helicópteros trabajan en la extinción de un incendio forestal en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este domingo por la tarde en Liédena ha sido estabilizado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los medios aéreos se han retirado con la llegada del ocaso y permanecerá un retén de bomberos durante la noche continuando con las labores de extinción del incendio.

El aviso por el fuego se ha dado a las 19.28 horas. Se ha originado en un campo de cereal y se ha extendido rápido a una zona de monte bajo.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Sangüesa, Cordovilla, Tafalla, Peralta y Lodosa, brigada helitransportada, tres helicópteros del Gobierno de Navarra y dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral. No ha habido personas afectadas.