Estabilizado un incendio de vegetación junto a la AP-15 en Muruarte de Reta

Imagen aérea del incendio junto a la AP-15 en Muruarte de Reta. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han logrado estabilizar este sábado un incendio de vegetación junto a la autopista AP-15, a la altura de su punto kilométrico 69,3, en el término de Muruarte de Reta. No hay personas afectadas.

El aviso se ha recibido a las 12.24 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El incendio, que se ha dado por estabilizado a las 13.45 horas, afecta a la vegetación de la cuneta. Los bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego a un pinar cercano.