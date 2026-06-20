Estabilizado un incendio de vegetación junto a la AP-15 en Muruarte de Reta

Imagen aérea del incendio junto a la AP-15 en Muruarte de Reta.
Imagen aérea del incendio junto a la AP-15 en Muruarte de Reta. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 20 junio 2026 13:52
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   PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de bomberos han logrado estabilizar este sábado un incendio de vegetación junto a la autopista AP-15, a la altura de su punto kilométrico 69,3, en el término de Muruarte de Reta. No hay personas afectadas.

   El aviso se ha recibido a las 12.24 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

   El incendio, que se ha dado por estabilizado a las 13.45 horas, afecta a la vegetación de la cuneta. Los bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego a un pinar cercano.

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