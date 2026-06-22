Estabilizado un incendio de vegetación en Paternáin

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PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han estabilizado este lunes un incendio de vegetación que se ha declarado sobre las 17.35 horas en Paternáin (Cizur), junto al kilómetro 2,7 de la carretera NA-7010.

El incendio ha afectado a un campo de cereal sin cosechar y se ha extendido también a un pinar. En las labores contra el fuego han colaborado agricultores con tractores. El incendio se ha dado por estabilizado a las 18 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, brigada helitransportada, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.