Estabilizado un incendio de vegetación en una zona de pinar en Caparroso

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación declarado sobre las 18.42 horas en la Corraliza de Cascajos, en el término de Caparroso, ha quedado estabilizado a las 20.45 horas tras la intervención de los Bomberos.

El fuego afecta a una zona de pinar que ya ardió el pasado viernes, según ha informado el 112 Sos Navarra. No ha habido personas afectadas.

En las labores de extinción han intervenido bomberos de los parques de Tafalla, Lodosa y Peralta, brigada helitransportada, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral.

En el lugar permanecen medios terrestres refrescando la zona.