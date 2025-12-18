Establecidos los servicios mínimos del TUC ante la huelga convocada para este viernes

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 18 Dic.

Con motivo de la huelga en el servicio del Transporte Urbano Comarcal convocada por el comité de empresa de Transports Ciutat Comtal (TCC) para este viernes, 19 de diciembre, -24 horas en horario de 6 horas del viernes a 6 horas del sábado-, se han establecido los servicios mínimos del servicio, que serán del 60% en hora punta y del 40% en hora valle respecto al servicio de transporte en un día laborable.

En concreto, en hora punta del servicio diurno (de 6 a 9.30 horas, de 13 a 15.30 y de 17 a fin de servicio) los servicios mínimos serán prácticamente del 60% del servicio de un día laborable. En hora valle del servicio diurno (de 9.30 a 13 horas y 15.30 a 17 horas) los servicios mínimos serán del 40% del servicio de un día laborable.

En el servicio nocturno, las líneas con frecuencia igual o superior a 60 minutos no se modifican, las líneas con frecuencia inferior o igual a 20 minutos pasarán a 30 minutos, y el resto pasarán a una frecuencia de 60 minutos, según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.