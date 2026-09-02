Estella acogerá del 5 al 12 de septiembre la 57ª edición de la Semana de Música Antigua

Presentación de la 57 edición de la Semana de Música Antigua de Estella. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana se ha presentado la 57ª edición de la Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) en la Casa de Cultura Fray Diego de la localidad. La comparecencia ha contado con las intervenciones del director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguia; el director gerente de Fundación Baluarte, Rubén Jauquicoa; la alcaldesa del Ayuntamiento de Estella, Marta Ruiz de Alda; y la directora artística del certamen, Raquel Andueza.

Durante el acto, la representación institucional ha puesto en valor el carácter estratégico de la SMADE dentro del panorama cultural, resaltando "su arraigo histórico y su capacidad para conectar las músicas históricas con la sociedad actual". El festival, organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y Fundación Baluarte en colaboración con el ayuntamiento de Estella-Lizarra, continúa expandiendo sus espacios de interacción con actividades como el 'Desayuno SMADE' o los diálogos 'Café con...'.

Bajo el lema PASSIO, esta 57ª edición propone explorar la pasión como movimiento del alma, impulso vital y vivencia humana y espiritual compartida. Del 5 al 12 de septiembre, Estella se convertirá en "un espacio de diálogo entre música, palabra y pensamiento, transitando entre la contemplación y el éxtasis para ofrecer una experiencia compartida que conecta el pasado y el presente".

UN RECORRIDO POR ESCENARIOS HISTÓRICOS

La actividad musical romperá a andar el sábado 5 de septiembre a las 18 horas con el doblar y repique tradicional que los Campaneros de la Catedral de Pamplona realizarán de forma simultánea en todas las iglesias de Estella.

El grueso de las actuaciones principales se distribuirá entre la iglesia de San Miguel (días 5, 7, 10 y 12) y la iglesia del convento de Santa Clara (días 6, 8, 9 y 11), sumando además la parada en el pórtico de San Román de Cirauqui el sábado 12 a las 12 horas.

El elenco de esta edición reúne a agrupaciones y solistas como Chiavi d'Oro, Aldo Mata, OBNI, Micrologus, Miguel Rincón, Hespérides, y la formación Vespres d'Arnadí junto al contratenor Xavier Sabata. Entre las citas más destacadas figura el concierto del jueves 10 de septiembre, donde la Orquesta Sinfónica de Navarra compartirá escenario con Conductus Ensemble para interpretar la monumental Pasión según San Juan de J. S. Bach.

Como Grupo Residente, Conductus Ensemble articulará el eje musical del festival, abordando dos pilares del repertorio sacro: Membra Jesu nostri de Buxtehude (5 de septiembre) y la Pasión según San Juan (10 de septiembre).

ACCIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN DEL TALENTO JOVEN

El certamen reafirma su vocación social y su afán por consolidar nuevas audiencias. Dentro del apartado divulgativo, el patio de la Casa de Cultura Fray Diego albergará el desayuno SMADE amenizado por Chiavi d'Oro el domingo 6 de septiembre a las 11 horas. Por su parte, la Escuela de Música Julián Romano acogerá a las 17 horas los encuentros Café con..., que contarán con el escritor Alejandro Palomas (6 de septiembre) y el ensayista Ramón Andrés (11 de septiembre).

La vertiente comunitaria del certamen quedará nuevamente reflejada en la iniciativa SMADE Social, que el viernes 11 de septiembre a las 12 horas acercará un recital íntimo de música y literatura de la mano de Miguel Rincón y Alejandro Palomas a las personas usuarias de la Residencia San Jerónimo.

A su vez, el programa #GeneraciónSMADE dará visibilidad a las promesas de la música antigua europea. Las sesiones abiertas se realizarán el 7 y 8 de septiembre a las 11 horas en la casa de cultura Fray Diego, ofreciendo su concierto de clausura el miércoles 9 a las 19 horas en el convento de Santa Clara.

VENTA DE LOCALIDADES

Las entradas y abonos se encuentran disponibles en los portales web de la SMADE (www.smade.es) y la Fundación Baluarte (www.fundaciónbaluarte.com), así como en la taquilla de Baluarte, el Centro Comercial La Morea y en las sedes de los conciertos desde una hora antes de cada función.

El abono general para los conciertos de San Miguel y Santa Clara se ha fijado en 90 euros (45 euros mediante el Carné Joven). Las entradas sueltas tienen un coste de 14 euros (7 euros con tarifa joven). Las citas de #GeneraciónSMADE, Desayuno SMADE, Café con..., SMADE a pie de calle y En Camino serán de acceso libre hasta completar el aforo.