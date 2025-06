La estudiante Inés Saiz recibe la Beca Santander Excelencia 360º concedida por la UPNA

Dotada con 12.000 euros, premia a estudiantes de grado en reconocimiento a su excelencia académica y formación integral

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Economía Inés Saiz Serna ha recibido la única Beca Santander Excelencia 360º destinada a la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Dotada con 12.000 euros, premia a estudiantes con expedientes académicos excelentes (media superior a 8,5) que hayan realizado también formación complementaria durante el curso. En total, la entidad bancaria, en colaboración con las universidades, ha repartido un total de 77 becas de este tipo en toda España.

Durante sus estudios en la UPNA, la estudiante becada ha participado en una movilidad con el programa Erasmus +, gracias al cual estudió en la República Checa durante un año y, el pasado semestre, realizó una movilidad internacional en Taiwán. Además, completó unas prácticas extracurriculares Erasmus en Praga (República Checa), en el departamento de transformación digital financiera de una multinacional.

En cuanto a la vida universitaria, la estudiante también ha tratado de estar activa en otros ámbitos, participando en actividades deportivas organizadas por la UPNA (en concreto, escalada) cursos de idiomas, formación en competencias transversales y club de lectura, ha informado la Universidad en una nota.

Inés Saiz destaca la importancia de realizar otras actividades en la universidad al margen de lo académico: "desde mi experiencia, la formación complementaria ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la universidad". "No solo me ha permitido aprender cosas y enfrentarme a retos diferentes, sino también conocer a personas nuevas, hacer lo que muchos llaman 'networking', y descubrir otros caminos que probablemente no habría explorado si me hubiera limitado solo a las clases".

"Animaría a cualquier estudiante a buscar nuevos retos, a salir de su zona de confort y a aprovechar las mil opciones que tienen fuera de las aulas: idiomas, voluntariado, deportes, intercambios, prácticas, talleres... Todo esto te permite crecer, abrir la mente y prepararte mejor para lo que viene después", ha señalado, para indicar que "en un mundo donde cada vez se valora más la iniciativa, la curiosidad y la capacidad de adaptación, aprovechar estas oportunidades te sitúa un paso por delante".