Un estudio señala que la sedación paliativa "reduce el malestar de manera consistente y medible" al final de la vida

Rocío Rojí, especialista del Servicio de Control de Síntomas y Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Universidad de Navarra ha participado en un proyecto europeo multicéntrico que ha confirmado que la sedación paliativa "logra una reducción significativa del malestar de los pacientes con enfermedad avanzada sin recurrir a niveles excesivos de sedación". Los resultados "corroboran su eficacia clínica para aliviar el sufrimiento refractario -el que no puede aliviarse con ningún tratamiento disponible- al ajustarse a la mínima profundidad de sedación necesaria".

La sedación paliativa consiste en administrar fármacos para reducir la consciencia de un paciente al final de la vida "tanto como sea preciso para aliviar el sufrimiento asociado a sus síntomas refractarios". Este estudio se engloba dentro de un proyecto europeo que analiza de forma global la sedación paliativa en Europa y en el que también ha participado en otras fases el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra a través del grupo ATLANTES.

Según indican desde la CUN en una nota de prensa, la investigación también ha demostrado la viabilidad de medir de forma objetiva los efectos de la sedación en distintos países y contextos culturales. Según Rocío Rojí, especialista del Servicio de Control de Síntomas y Medicina Paliativa de la Clínica, "con este proyecto, nuestro objetivo ha sido mejorar la evaluación y el manejo de los síntomas refractarios en pacientes que se encuentran al final de su vida y promover, además, un uso adecuado y ético de la sedación paliativa combinando evidencia científica, deliberación moral y formación profesional".

Los investigadores han analizado los casos de 80 pacientes adultos con cáncer avanzado atendidos por equipos de Cuidados Paliativos en hospitales de España, Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos. Entre las mediciones principales que se han realizado destacan el malestar del paciente y el nivel de sedación mediante escalas validadas estandarizadas.

Hasta ahora, la gran mayoría de los profesionales medían solo la profundidad de adormecimiento, pero ahora evalúan también si está confortable observando su expresión facial, su postura, su respiración y sus sonidos. "Hemos comprobado que la sedación reduce el malestar de manera consistente y medible consiguiendo el objetivo de que el paciente no perciba el sufrimiento", ha destacado Rojí.

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales y familiares y se desarrollaron grupos de discusión moral para analizar diferentes casos desde el punto de vista ético y explorar cómo los profesionales reflexionan y deciden ante estas situaciones.

Esta investigación ha generado ya una revisión europea del marco de buenas prácticas en sedación paliativa y una guía clínica para especialistas, profesionales sanitarios, enfermeras y psicólogos, además de varios artículos científicos sobre cómo se hace la sedación en Europa, qué fármacos se utilizan, qué síntomas son los que con más frecuencia encontramos como refractarios, aspectos éticos y comunicación en este contexto de tratamiento al final de la vida, destacan desde la CUN.