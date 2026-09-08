Evolucionan de manera favorable las labores de extinción del incendio forestal de Urzainki

Imagen de la zona del incendio forestal de Urzainki. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes han continuado las labores de extinción del incendio forestal de Urzainki, que evolucionan de manera favorable, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Durante el día, una brigada del parque de Bomberos de Cordovilla ha trabajado en la zona en labores de vigilancia de los puntos calientes, todos ellos ubicados dentro del perímetro.

Por la noche, está previsto que permanezca en la zona un retén para mantener la vigilancia.

El incendio se declaró el 14 de agosto. Tras ser controlado inicialmente, se reactivó el 31 de agosto y quedó controlado de nuevo el pasado viernes, 4 de septiembre.