Excluido el cartel que iba a anunciar las fiestas de Tudela por haberse elaborado con Inteligencia Artificial

PAMPLONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de Santa Ana 2026 de Tudela ha acordado por unanimidad excluir del concurso a la obra que inicialmente había anunciado como ganadores, tras haber trascendido que se elaboró con Inteligencia Artificial.

Esta obra, con el título '7 días para dejar huella', fue presentada por Ana Martínez Salvador, quien ha reconocido que utilizó la inteligencia artificial en el proceso de elaboración, en contra de lo establecido en las bases reguladoras del certamen.

El jurado ha acordado otorgar el primer premio del concurso a la obra 'Timbaleros de Tudela', presentada por Raúl López Martín, al haber resultado clasificada en segundo lugar en la valoración efectuada por el jurado, según ha informado el Ayuntamiento.

Finalmente, se declara desierto el accésit previsto en las bases del concurso, dado que algunos carteles presentados al concurso ya han sido retirados por sus autores y, en este momento, ya se conoce la autoría de varios de ellos.

El jurado ha explicado que el pasado 20 de mayo se hizo público el fallo del jurado y, tras ello, el Ayuntamiento de Tudela recibió diversos comentarios en redes sociales, correos electrónicos e instancias electrónicas en los que se cuestionaba la posible utilización de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de elaboración de la obra ganadora, solicitándose la realización de las comprobaciones oportunas en relación con el cumplimiento de las bases del concurso.

Por ello, "con el fin de actuar con la máxima transparencia, rigor y garantía para todas las personas participantes", desde el Ayuntamiento se inició un proceso de comprobación, requiriéndose a la autora de la obra ganadora la remisión de documentación e información relativa al proceso de creación del cartel, con la intención de encargar una valoración técnica o pericial por especialistas en imagen digital.

La autora del cartel, mediante correo electrónico remitido al Ayuntamiento el viernes 22 de mayo, reconoció expresamente la utilización de herramientas de inteligencia artificial durante parte del proceso de creación del cartel presentado al concurso y pidió disculpas por la situación creada.